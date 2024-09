Altezza Travel, die weltweit größte Reiseagentur für Klettertouren am Kilimanjaro hat vor Kurzem im Nationalpark Kilimanjaro die Möglichkeiten zur Brandbekämpfung ausgebaut, um mehr zur Vorbeugung zu tun. So können im Ernstfall fast siebenhundert Freiwillige schnell mobilisiert werden.

Altezza Travel team with the KINAPA officials at a handing over ceremony (Photo: Altezza Travel)