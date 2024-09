Netradyne, ein weltweit tätiger Anbieter von Technologielösungen mit künstlicher Intelligenz (KI) für die Flotten- und Fahrersicherheit, gab heute eine strategische Partnerschaft mit der Roos Fleetservice GmbH bekannt, einem führenden Anbieter von Flottenmanagementsystemen in Deutschland. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, den europäischen Kunden von Roos Fleetservice das Netradyne-Flaggschiffprodukt Driver•i zugänglich zu machen. Die Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt hin zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr und besserem Flottenmanagement in der EU und ein bedeutender Meilenstein im Zuge der kontinuierlichen Expansion von Netradyne in der gesamten Europäischen Union (EU). Damit stellt Netradyne seine hochmoderne Sicherheitstechnologie einem größeren Kreis von Flottenunternehmen zur Verfügung.

Netradyne hat schon heute in den USA, Deutschland, Großbritannien, Indien, Australien, Neuseeland und Kanada mehrere hunderttausend installierte Syteme in Flotten aller Größenordnungen im kommerziellen Einsatz. Driver•i nutzt Künstliche Intelligenz (KI), Machine Learning (ML) und Edge Computing, um 100 der Fahrzeiten zu analysieren und neue Maßstäbe für die Fahrzeugsicherheit zu setzen. Bis heute hat Driver•i mehr als 15 Milliarden Kilometer an Fahrdaten verarbeitet, was die KI bis zu 99 präziser macht dies reduziert Fehlalarme erheblich und erhöht das Vertrauen der Fahrer in die Technologie.

Roos Fleetservice gehört zur Roos Vehicle Logistics GmbH, einem etablierten Unternehmen, das eine umfassende Palette von Flottenmanagementprodukten anbietet. Das Unternehmen bietet ein ganzheitliches Flottenmanagement mit Installations- und Wartungsdienstleistungen vor Ort sowie weiteren Services.

"Wir sehen in unserer Partnerschaft mit Roos ein enormes Potenzial für die Erhöhung der Fahrzeugsicherheitsstandards und die Optimierung des Flottenmanagements in ganz Europa durch innovative Technologie", sagte Durgadutt Nedungadi, Sr. Vice-President for International Business bei Netradyne. "Das Fahrer-Scoring-System GreenZone von Driver•i's basiert auf positiver Verstärkung und bietet einen ganzheitlichen Überblick über Fahrzeugflotten und Fahrer. Das fördert ein sicheres Fahrverhalten und erhöht letztlich die Verkehrssicherheit in ganz Europa.

Maximilian Lorbach, CEO von Roos Fleetservice, kommentierte: "Die Kooperation mit Netradyne zur Einführung von Driver•i bei unseren europäischen Kunden verdeutlicht unser erklärtes Ziel, hochmoderne Flottenlösungen anzubieten, die eine Steigerung der Effizienz und Sicherheit für Unternehmen aller Größenordnungen ermöglichen. Gemeinsam möchten wir neue Maßstäbe für die Fahrzeugsicherheit und das Flottenmanagement in der gesamten EU setzen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240916577179/de/

Contacts:

Liberty Comms im Auftrag von Netradyne:

netradyne@libertycomms.com +44 207 751 4444