Oticon Medical gibt mit Stolz bekannt, dass das Unternehmen für sein Sentio-System im Rahmen der fünften jährlichen Hearing Technology Innovator Awards in der Kategorie "Hörimplantate" ausgezeichnet wurde: Knochenleitung.

Das von Hearing Health Technology Matters (HHTM) ausgerichtete jährliche Auszeichnungsprogramm würdigt bahnbrechende technologische Fortschritte und Leistungen in der Hörsystemindustrie. Im diesjährigen Programm wetteiferten zahlreiche bahnbrechende Technologien von Unternehmen aus aller Welt in acht verschiedenen Kategorien.

"Die Innovator Awards sollen die Visionäre und Unternehmen ins Rampenlicht rücken, die bahnbrechende Hörtechnologien in konkrete Lösungen umsetzen", erklärte Dr. Robert Traynor, ein Jurymitglied der Preisverleihung 2024.

"Wir freuen uns sehr, den Innovator Award für das Sentio-System gewonnen zu haben. Es ist ein fantastischer Erfolg, dass wir nicht einfach nur ausgezeichnet, sondern für unser Engagement für Innovationen in der Hörsystemtechnologie anerkannt werden. Dies ist eine Bestätigung für die harte Arbeit und das Engagement unseres Teams für die Verbesserung des Lebens von Menschen mit Hörproblemen", sagt René Govaerts, President General Manager, Oticon Medical.

Das Sentio-System ist das erste aktive transkutane Knochenleitungs-Hörsystem von Oticon Medical. Das Unternehmen bietet nunmehr ein komplettes Produktportfolio an, das für die verschiedenen Kostenerstattungssysteme in den einzelnen Ländern geeignet ist, sich an sämtliche Fachleute und ihre klinischen Umgebungen anpassen lässt und was am wichtigsten ist auf die Bedürfnisse aller Patienten und ihre unterschiedlichen Indikationen abgestimmt werden kann.

Es sind nicht alle Produkte auf allen Märkten erhältlich. Die Verfügbarkeit der Produkte und ihre Indikationen unterliegen der behördlichen Genehmigung und können je nach Markt variieren.

Über Oticon Medical

Oticon Medical, ein weltweit tätiges Unternehmen für implantierbare Hörsystemlösungen, hat sich dem Ziel verschrieben, Menschen in jeder Lebensphase das Hören zu ermöglichen. Seit mehr als einem Jahrzehnt erleichtern wir den Zugang zu knochenverankerten Hörsystemen, indem wir die Behandlung für Ärzte, Audiologen und Patienten gleichermaßen vereinfacht haben.

Wir sind davon überzeugt, dass Patienten und Hörgeräteakustiker jederzeit die Möglichkeit haben sollten, die optimale Lösung auszuwählen. Diesen Grundsatz, der für Oticon Medical schon immer höchste Priorität hatte, nennen wir "Freedom of Choice" Wahlfreiheit. Deshalb sind unsere Lösungen für eine höchstmögliche Kompatibilität ausgelegt. Ein Implantat von Oticon Medical ist ein wahres Zeugnis unserer lebenslangen Unterstützung.

Wir arbeiten eng mit Fachleuten zusammen, um dafür zu sorgen, dass jede unserer Lösungen auf die Bedürfnisse unserer Benutzerinnen und Benutzer abgestimmt ist. Unsere Leidenschaft sind innovative Lösungen und Supportleistungen, die die Lebensqualität von Menschen verbessern und ihnen helfen, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen jetzt und in Zukunft.

Denn wir wissen, wie wichtig gutes Hören ist.

Über die Hearing Technology Innovator Awards

Die Hearing Technology Innovator Awards sind ein globales Programm zur Auszeichnung und Anerkennung von Innovationen in der Hörsystemindustrie. Mehr dazu erfahren Sie unter https://hearinghealthmatters.org/hearing-technology-innovator-awards

Die Hearing Technology Innovator Awards sind eine Marke von Hearing Health Technology Matters.

