Während sich Europa darauf vorbereitet, im September 2024 einen faszinierenden Supermond und eine partielle Mondfinsternis zu erleben, bereitet sich VOOPOO darauf vor, sich im Vaping-Universum zu profilieren nicht am Nachthimmel, sondern auf der InterTabac 2024. Vom 19. bis 21. September verwandelt die Weltleitmesse die Messe Dortmund in ein Zentrum der Innovation. Im Mittelpunkt der VOOPOO-Präsentation steht der ARGUS A, ein Gerät mit dem branchenweit ersten Zwei-Zonen-Display, das die sich überschneidenden Kreise einer Mondfinsternis widerspiegelt und verspricht, die Konkurrenz in den Schatten zu stellen und die Besucher/innen zu begeistern.

Zwischen den Sternen schweben: Eine Vaping-Odyssee mit VOOPOO

VOOPOO hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Grenzen der Vaping-Technologie immer wieder neu zu definieren, und das wird auch auf der InterTabac 2024 nicht anders sein. Am Stand von VOOPOO, der ganz im Zeichen des Weltraums steht, werden die Besucherinnen und Besucher in ein kosmisches Erlebnis eintauchen: Ein galaktischer Baldachin über dem Stand und futuristische Raumkapseln, in denen die neuesten Innovationen präsentiert werden. Die Besucher können sich aus erster Hand von der überragenden Anziehungskraft der VOOPOO Kernprodukte überzeugen und ihre einzigartigen Funktionen und Geschmacksrichtungen testen.

ARGUS POD FAMILIE: ARGUS A, ARGUS G2 und ARGUS G2 Mini sind der Gipfel der VOOPOO Ingenieurskunst. Die ARGUS-Serie wurde für diejenigen entwickelt, die sowohl Leistung als auch Präzision verlangen, und bietet ein unvergleichliches Dampferlebnis, das bis zu 90 ml E-Liquid ohne Verbrennen und bis zu 30 Tage lang ohne Leckage im Stillstand durchhält.

DRAG SERIE: Die DRAG S2 und die DRAG X2 kommen in einer atemberaubenden neuen Farbgebung auf den Markt und begeistern die Besucher mit ihrem frischen Look und ihren verbesserten Funktionen. Dieses Modell ist ein Beweis für die Fähigkeit von VOOPOO, innovativ zu sein und gleichzeitig der kultigen DRAG-Serie treu zu bleiben.

Komm mit auf die kosmische Reise am VOOPOO Stand WH.B16

Neben den Produktvorführungen können die Besucher an einer Reihe von interaktiven Aktivitäten teilnehmen, die sie unterhalten und belohnen sollen. VOOPOO hat ein spannendes Gewinnspiel vorbereitet, bei dem die glücklichen Gewinner ein hochwertiges VOOPOO Geschenk im Wert von über 70€ erhalten können. Außerdem können die Besucher am Stand kostenloses Bier genießen.

Während sich Mond und Saturn am Himmel ausrichten, freut sich VOOPOO darauf, dich auf der InterTabac 2024 an Bord der fabelhaften kosmischen Reise begrüßen zu dürfen!

WARNUNG: Das Produkt enthält Nikotin, eine Substanz mit hohem Suchtpotenzial.

Victor.liu

E-Mail-Adresse: Victor@voopootech.com

Webseite: https://www.voopoo.com/