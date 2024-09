Einführung des weltweit ersten großen CPG-Sprachmodells und von BASES AI, einem Tool, das echte, von Verbrauchern freigegebene Daten zur Erstellung synthetischer Panels für Konzepttests verwendet

Das neue Sprachmodell bietet ein 7-faches an Automatisierung im Vergleich zu öffentlichen Modellen. Es identifiziert, organisiert und kategorisiert Produkte, die auf 160 Petabytes an Daten trainiert wurden

BASES AI erstellt synthetische Umfragepanels, mit denen Ideen zu einem Bruchteil der Kosten und des Zeitaufwands getestet und verglichen werden können

NielsenIQ (NIQ), das weltweit führende Unternehmen für Consumer Intelligence, gab zwei Durchbrüche im Bereich der künstlichen Intelligenz bekannt, die seine Führungsposition weiter untermauern. BASES AI und das erste große Sprachmodell der CPG-Branche werden NIQ-Kunden dabei helfen, die Leistungsfähigkeit verantwortungsvoller KI zu nutzen, um Innovationen voranzutreiben und Marktanteile zu vergrößern. NIQ wird außerdem am Donnerstag, den 19. September um 14:20 Uhr ET auf einer Podiumsdiskussion mit dem Titel "Does AI Know What We Truly Want? How Synthetic Respondents Are Disrupting Product Innovation" sprechen.

BASES AI ist eine Plattform, die von Verbrauchern zur Verfügung gestellte Daten über Verbrauchsmuster in Hunderttausenden von Haushalten nutzt, um das Verbraucherverhalten nachzuahmen. Die Plattform hat Zugriff auf Daten in Echtzeit, so dass sie große Panels mit synthetischen Befragten erstellen kann, um bewährte Marktforschungstechniken und -methoden in einem Bruchteil der Zeit zu replizieren. Anstelle von Tagen oder Wochen, um menschliches Feedback einzuholen, kann BASES AI eine Konzeptpotenzialanalyse in nur 10 Minuten erstellen. Unternehmen der Konsumgüterindustrie (CPG) können diese Ergebnisse sowie die umfangreichen Hinweise zu Interessen und Einzigartigkeit nutzen, um Ideen vor der endgültigen Qualifizierung mit menschlichen Verbrauchern zu überarbeiten. Die Geschwindigkeit und Qualität von BASES AI bedeutet, dass eine größere Anzahl von Ideen bewertet werden kann, während gleichzeitig die Innovationszeiten insgesamt verkürzt werden. Die Freigabe von BASES AI für die Beta-Tester in Nordamerika geht einher mit der Freigabe von NIQs erstem CPG-spezifischen Sprachmodell, das die fortschrittlichen Produktsegmentierungsfunktionen von NIQs Flaggschiff, der Handelsmessplattform Discover, unterstützt. Durch die Nutzung der NIQ-Datenbank mit 160 Millionen Produkten übertrifft das Modell die öffentlichen LLM-Modelle um mehr als das 7-fache in seiner Fähigkeit, Artikel schnell und präzise zu kodieren. Mit dem Zugang zu neuen Beschleunigern wird sich das Modell sowohl in seinen Fähigkeiten als auch in seiner Raffinesse weiterentwickeln und unseren Kunden durch unvergleichliche Einblicke den Full View ihres Marktes und ihrer Verbraucher bieten.

"Als führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence erschließen wir geschäftskritische Erkenntnisse", sagte Ramon Melgarejo, President, Strategic Analytics Insights bei NIQ. "In einem schnelllebigen Verbrauchermarkt, der sich auf trendbasierte Innovationen konzentriert, sind qualitativ hochwertige Daten unverzichtbar, und die Fähigkeit, sie zu nutzen und daraus Erkenntnisse zu gewinnen, wird den Unterschied ausmachen. Diese Veröffentlichungen sind das jüngste Beispiel dafür, wie wir unsere analytische Leistungsfähigkeit in marktführenden Datensätzen einsetzen, um unvergleichliche Erkenntnisse zu gewinnen, die CPG-Unternehmen helfen, weltweit Marktanteile zu gewinnen."

Die erstklassige Produktsuite von NIQ bietet die Leistung von 2.000 Ingenieuren, die sich auf die Analyse von 7,2 Billionen USD jährlicher globaler Verbraucherausgaben und Daten von mehr als 3.200 einzigartigen Einzelhändlerpartnerschaften konzentrieren. Mit einem umfangreichen Satz von Datenquellen, die sich über mehrere Länder erstrecken, und Tausenden von Datenwissenschaftlern, die sich auf die Entwicklung von verantwortungsvollen KI-gesteuerten Business Intelligence-Lösungen konzentrieren, bleibt NIQ der Marktführer bei der Schaffung, Erhaltung und Vergrößerung von Marktanteilen für Kunden.

BASES AI und das CPG-Sprachmodell von NIQ sind die neuesten KI-gestützten Lösungen in der umfangreichen Produktpalette von NIQ. Das Unternehmen kündigte vor kurzem die Integration von Verbraucherpanel- und Einzelhandelsmessdaten in die NIQ Discover Platform an. Damit wird die Landschaft der Verbrauchererkenntnisse durch fortschrittliche Analysemodelle und "always-on"-Funktionen verändert, die den Kunden als Reaktion auf ihre geschäftskritischen Anfragen anpassbare Erkenntnisse liefern. Diese Cloud-basierte Plattform ist eine der jüngsten Produktverbesserungen, zu denen die Integration des Microsoft Azure Marketplace, die Zusammenarbeit mit Tik Tok Shop und die Dienste von NIQ Spaceman für SPAR International-Partner weltweit gehören. Alle diese Ankündigungen folgen auf das generative KI-Tool des Unternehmens mit globaler Suche, personalisierter Datenanalyse und Empfehlungen für fundierte Entscheidungen, NIQ Ask Arthur, das Anfang dieses Jahres eingeführt wurde.

"Das Streben nach Innovation und Spitzenleistung ist seit über einem Jahrhundert in der DNA von NIQ verankert", fügte Mohit Kapoor, Chief Technology Officer bei NIQ, hinzu. "Unsere abgeschlossene Integration von GfK schafft ein Unternehmen mit rund 25.000 Kunden, das regelmäßig 2,48 Billionen Transaktionen pro Woche analysiert. Die einzigartige Fähigkeit von NIQ, den Full View anzubieten den weltweit vollständigsten und klarsten Überblick über das Kaufverhalten der Verbraucher mit KI-gestützter prädiktiver Analytik ermöglicht es uns, mit einer noch größeren Anzahl von Parametern zu experimentieren, was uns einzigartig positioniert, um die Marktchancen der nächsten 100 Jahre zu nutzen."

NIQ bietet außerdem regelmäßig einzigartige, proprietäre Einblicke in globale Verbrauchertrends, darunter der neueste SpendZ-Bericht, ein umfassender Blick auf die Ausgabentrends der Generation Z und regelmäßige Consumer Outlook-Berichte, die Trends, Verhalten und Stimmungen analysieren.

