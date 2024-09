OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Kanzlerkandidatur Union:

"Wiederholt sich womöglich 2021? Im damaligen Bundestagswahlkampf hatte Markus Söder sich mit CDU-Chef Armin Laschet ein zerstörerisches Ringen um die K-Frage geliefert und damit zur Wahlniederlage beigetragen. Will die Union aus der Bundestagswahl 2025 als klarer Sieger hervorgehen, darf sich das nicht wiederholen. Geschlossenheit ist das Gebot der Stunde. Söder steht in der Pflicht, seinen Teil dazu beizutragen. Von Hendrik Wüst droht Favorit Merz keine Gefahr. Der NRW-Ministerpräsident will nicht antreten, wie er gestern erklärte. Wüst ist erst 49 Jahre alt und kann abwarten. Seine Zeit für Spitzenämter in der Bundespolitik wird kommen."/DP/jha