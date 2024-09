BioDuro-Sundia, ein führendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen (CRDMO), freut sich, die Ernennung von Dr. Armin Spura zum neuen Chief Executive Officer bekannt zu geben. Dr. Spura verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Biowissenschaften und Biotechnologie und kann auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Förderung von Wachstum und Innovation in globalen Märkten verweisen.

Dr. Spura kommt von Crown Bioscience zu BioDuro-Sundia, wo er fast fünf Jahre lang als CEO tätig war und das Unternehmen durch bedeutendes Wachstum und strategische Entwicklung führte. Im Laufe seiner Karriere hatte Dr. Spura leitende Positionen bei mehreren bekannten Unternehmen wie Thermo Fisher Scientific, WuXi NEXTCODE, CareDx und Ion Torrent inne. Darüber hinaus hat er verschiedene beratende Funktionen inne und ist Vorstandsvorsitzender von SeromYx Systems sowie Investmentberater für Biowissenschaften bei K2X Technology and Life Science.

Zu Beginn seiner Karriere half Dr. Spura beim Aufbau von zwei Start-up-Unternehmen: Ingenuity Systems (übernommen von Qiagen) und ForteBio (jetzt Teil von Danaher). Dr. Spura studierte Biochemie in Deutschland und promovierte in Molekularbiologie an der Brown University in den USA.

"Ich fühle mich geehrt, zu BioDuro-Sundia zu kommen und dieses talentierte Team zu leiten, während wir die nächste Wachstumsphase einleiten", sagte Dr. Spura. "Ich bin zuversichtlich, dass wir mit unserer einzigartigen, vollständig integrierten CRDMO-Plattform die Chemie, Biologie, DMPK, Wirkstoff und Arzneimittel von der Entdeckung bis zur kommerziellen Herstellung umfasst mehr Partner in die Lage versetzen werden, Patienten auf der ganzen Welt schneller bessere Behandlungen zukommen zu lassen."

Gary Chu, Chairman des Executive Operation Committee des Unternehmens, fügte hinzu: "Dr. Spuras umfangreiche globale Erfahrung und seine visionäre Führungsrolle sind entscheidend für das beschleunigte Wachstum von BioDuro-Sundia. Wir freuen uns und sind zuversichtlich, dass wir unter seiner Führung weiterhin innovative und integrierte Lösungen anbieten werden, die den wachsenden Anforderungen unserer Kunden weltweit und der breiteren Gesundheitsgemeinschaft gerecht werden."

Über BioDuro-Sundia

BioDuro-Sundia, ein Portfoliounternehmen von Advent International, ist ein CRDMO mit einer 28-jährigen Erfolgsbilanz. Unser Hauptsitz befindet sich in Irvine, Kalifornien, USA. Unsere globale Präsenz umfasst 7 Standorte in den Vereinigten Staaten und China mit über 2.000 Mitarbeitern. Wir sind auf die Entdeckung, Entwicklung, das Scale-up und die Herstellung kleiner und großer Moleküle spezialisiert und bieten vollständig integrierte Dienstleistungen von der frühen Arzneimittelentdeckung bis zur kommerziellen Herstellung in den Bereichen Chemie, Biologie, DMPK, Wirkstoff und Arzneimittelprodukt.

