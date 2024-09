ProAmpac, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich flexible Verpackungen und Materialwissenschaften, stellt stolz seine neueste Version von MAKR by DASL vor einen innovativen Online-Beutelkonfigurator, der auf der Konfigurationsplattform 3D Source basiert. Dieses leistungsstarke Tool nutzt die Unreal Engine, verbessert die Benutzeroberfläche und erleichtert die Grafikentwicklung, sodass Benutzer nahtlos benutzerdefinierte, hochwertige, digitale Prototypen für flexible Verpackungen entwerfen können.

Sal Pellingra, Vizepräsident für globales Verpackungsdesign, Anwendungen und Geschäftsentwicklung bei ProAmpac, erklärt: "MAKR by DASL revolutioniert das virtuelle Prototyping, indem es eine schnelle und einfache Plattform für das Online-Design von Verpackungen ohne komplizierte Software oder externe Ressourcen bietet. MAKR ist ein branchenweit erstes, benutzerfreundliches Online-Tool für die Gestaltung flexibler Verpackungen."

Hauptmerkmale:

Formatauswahl: Kunden können aus einer Reihe von ProAmpac-Formaten für Beutel, Taschen oder Lebensmittel zum Mitnehmen wählen.

Kunden können aus einer Reihe von ProAmpac-Formaten für Beutel, Taschen oder Lebensmittel zum Mitnehmen wählen. Anpassung: Wenden Sie spezifische Abmessungen, Funktionen und Grafiken an, um die Verpackung individuell zu gestalten.

Wenden Sie spezifische Abmessungen, Funktionen und Grafiken an, um die Verpackung individuell zu gestalten. Fotorealistische Prototypen: MAKR verwendet die Unreal-Engine-Technologieplattform von 3D Source, um lebensechte Bilder des entworfenen Produkts zu erstellen, die zur Überprüfung heruntergeladen oder in Präsentationen integriert werden können.

MAKR verwendet die Unreal-Engine-Technologieplattform von 3D Source, um lebensechte Bilder des entworfenen Produkts zu erstellen, die zur Überprüfung heruntergeladen oder in Präsentationen integriert werden können. Schnelle Umsetzung: Sie erhalten innerhalb von zwei Wochen einen physischen Prototyp des neuen Designs.

Scott Sturges, CEO von 3D Source, merkt an: "MAKR stellt einen revolutionären Sprung im Verpackungsdesign dar. Durch die Nutzung unserer auf Unreal Engine basierenden Konfigurationsplattform 3D Source bietet es eine beispiellose fotorealistische Anpassung in Echtzeit. MAKR ist vollständig cloudbasiert und auf jedem Gerät zugänglich und ermöglicht es Benutzern, mühelos marketingfähige Verpackungen zu entwerfen, zu beschriften und zu erstellen. Dieses Tool ist ein Meilenstein für die Konsumgüterverpackungsindustrie, da es Design und virtuelle Fotografie nahtlos integriert und so ein wirklich innovatives Erlebnis bietet."

Das Beste wird auf die Probe gestellt

Ein aktuelles Beispiel unterstreicht die Effektivität von MAKR durch die Zusammenarbeit mit einem Apfelanbaubetrieb in Maine, Brackett's Orchards, das das Programm zur Gestaltung der Verpackung für ein neues Einzelhandelsprodukt, Brackett's Best Apple Chips, einsetzte.

Der Prozess begann damit, dass Brackett's ein Verpackungsformat auswählte, es für die Zielgröße anpasste, einen Verschluss hinzufügte und dann verschiedene grafische Optionen einfügte. Es wurden mehrere Optionen geprüft, um die optimalen Abmessungen und die besten Grafiken für die Marke und das Produkt zu ermitteln. MAKR brachte alles zusammen und ermöglichte es Brackett's, ein neues Produktkonzept schnell und einfach auf den Markt zu bringen.

"Als Obstbauer konzentriere ich mich auf den Anbau von Obst höchster Qualität nicht auf Lebensmittelverpackungen. Als die Nachfrage nach unseren Apfelchips stieg, brauchte ich einen Verpackungsexperten, der mir half, diese auf den Markt zu bringen", erklärt Josh Paulin, Inhaber von Brackett's Orchards. "Durch die Nutzung von MAKR by DASL wurden unsere Ideen zum Leben erweckt, und wir konnten ganz einfach Verpackungsdesigns erstellen und Gestaltungsideen bewerten. Vom Konzept über das Design bis hin zum Prototypentest verkürzte ProAmpac die Produkteinführung von dem, was ich für viele Monate gehalten hätte, auf Wochen. Wir freuen uns sehr über unsere neu gestaltete Verpackung für Brackett's Best Apple Chips die wir unserer Zusammenarbeit mit ProAmpac verdanken!"

Bei Fragen zu dem auf 3D Source basierenden MAKR by DASL, oder wenn Sie mehr über die Design- und Innovationsfähigkeiten von ProAmpac erfahren möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an DASL@proampac.com oder gehen Sie zu proampac.com/makr-by-dasl/.

Über ProAmpac

ProAmpac ist ein führendes, globales, flexibles Verpackungsunternehmen mit einem breiten Angebot. Wir stellen kreative Verpackungslösungen her und bieten einen hervorragenden Kundenservice sowie preisgekrönte Innovationen für einen breitgefächerten globalen Markt. ProAmpac's Herangehensweise an Nachhaltigkeit ist proaktiv ProActive Sustainability. Wir entwerfen innovative, nachhaltige und flexible Verpackungen für unsere Kunden und helfen ihnen so, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Bei unserer Arbeit leiten uns fünf Werte: Integrität, Intensität, Innovation, Engagement und Wirkung. Das in Cincinnati ansässige ProAmpac befindet sich im Besitz von Pritzker Private Capital, dem Management und weiteren Investoren. Mehr Informationen finden Sie unter: ProAmpac.com oder nehmen Sie Kontakt auf über Media@ProAmpac.com.

Über Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital geht Partnerschaften mit Middle-Market-Unternehmen aus Nordamerika ein, die führende Positionen im Industrie- und Servicesektor haben. Das Unternehmen engagiert sich langfristig. Dies ermöglicht eine effiziente Entscheidungsfindung, hohe Flexibilität bei der Transaktionsstruktur und dem Investmenthorizont sowie eine Abstimmung mit allen Stakeholdern. Pritzker Private Capital baut auf langfristige Geschäfte und ist der ideale Partner für Entrepreneurs und Familienunternehmen. Pritzker Private Capital hat die United Nations Principles for Responsible Investment (PRI) unterzeichnet. Mehr Informationen finden Sie unter: PPCPartners.com.

Über 3D Source

3D Source ist ein Pionier und Marktführer im Bereich der fotorealistischen 3D-Visualisierung und bietet branchenübergreifend innovative Lösungen für die Produktkonfiguration und -visualisierung. Durch die Nutzung der beispiellosen Fähigkeiten von Unreal Engine liefern wir erstklassige, lebensechte Simulationen, die das Kundenerlebnis revolutionieren und die Kosten für herkömmliche Fotografie erheblich senken. Unsere Technologie ermöglicht die Erstellung digitaler Zwillinge und Echtzeit-Interaktion und gewährleistet eine nahtlose Integration in verschiedene ERP- und E-Commerce-Systeme. Das privat geführte und profitable Unternehmen 3D Source setzt auf nachhaltiges Wachstum durch kontinuierliche Investitionen in innovative Technologien und KI-Fortschritte. Unsere umfassende Erfahrung stellt sicher, dass wir robuste, zukunftssichere Lösungen anbieten, die die Vertriebs- und Marketingbemühungen verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter 3DSource.com oder wenden Sie sich an hello@3dsource.com.

