Abbove, die erste paneuropäische Plattform für die Planung von Vermögen, gibt eine strategische Partnerschaft mit Simulabox bekannt, eine französische Software für die Simulation von Steuern und Immobilien. Dies ist ein wichtiger Schritt für Abbove bei der Expansion in unterschiedliche europäische Rechtssysteme, wodurch das Unternehmen seine führende Position als Anbieter von Lösungen für die Vermögensplanung weiter festigen möchte.

Dank dieser Partnerschaft ist Abbove in der Lage, den gesamten Zyklus zur Vermögensplanung in Frankreich abzudecken. Vermögensplaner und Familienbetreuer, die Kunden beraten, die den französischen Steuergesetzen unterliegen, können nun eine End-to-End-Lösung anbieten, die eine umfassende Beratung und gut fundierte Empfehlungen garantiert.

Diese Zusammenarbeit stärkt nicht nur die Position von Abbove in Frankreich, sondern beweist auch deren Bestreben, individuelle und umfassende Beratung für den Aufbau von Vermögen in ganz Europa anzubieten.

Guillaume Desclée, CEO von Abbove kommentierte den Erfolg des Unternehmens:

"In einem Markt, der von örtlichen Champions dominiert wird, ist es schwierig, Vermögensplanung über verschiedene Steuersysteme hinweg durchzuführen. Abbove reagiert darauf mit der Schaffung eines standardisierten Informationssystems für den Vermögensaufbau auf multinationaler Ebene, das sich nahtlos in die Planung von Immobilien unter Berücksichtigung verschiedener Besteuerungssysteme in den Ländern einfügt, in denen wir tätig sind. Die Erstellung einer solchen Umgebung auf unserer Plattform ermöglicht es unseren Nutzern, durch eine standardisierte Herangehensweise an die Vermögensplanung von unserer flexiblen, globalen Lösung zu profitieren."

Über Abbove

Abbove (zuvor bekannt unter dem Namen PaxFamilia) ist ein innovatives Wealthtech-Unternehmen, das eine gemeinsame Plattform für die Planung des Vermögensaufbaus entwickelt hat. Diese Technologie vereint Finanzberater, Kunden und Daten über Vermögen in einer einzigen Lösung. So wird die Art, wie Vermögensmanagement getätigt wird, transformiert.

Über Simulabox

Simulabox ist eine professionelle Software für Vermögens- und Steuerberatung. Sie wurde von Experten entwickelt, um Nutzer einfach und schnell zu unterstützen. Sie versetzt Berater in die Lage, mithilfe von Tools klare, einsichtige und visuell attraktive Erkenntnisse zu Steueroptionen zu präsentieren, sodass die Betroffenen gut fundierte Entscheidungen treffen können.

