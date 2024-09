Zurich (ots/PRNewswire) -- 89% der Schweizer Arbeitnehmenden und 84% der Schweizer Arbeitgeber sind mit drei Tagen pro Woche im Büro zufrieden- 89% der Schweizer Arbeitnehmenden sind froh, eine Vier-Tage-Woche zu haben, 52% wären auch bereit, dies zu tun, wenn sie alle vier Tage im Büro sein müssten- 63% der Schweizer Mitarbeitenden glauben, dass das Büro es ihnen ermöglicht, produktiv zu sein- 46% der Schweizer Mitarbeitenden haben das Gefühl, dass sie aufgrund der integrierten KI weniger mit Kollegen zusammenarbeiten89% der Schweizer Arbeitnehmenden und 84% der Schweizer Arbeitgeber sind mit ihrer derzeitigen hybriden Arbeitsorganisation von drei Tagen pro Woche im Büro zufrieden. Die Ergebnisse werden in der neuesten globalen Studie hervorgehoben Von Einschränkungen bis zur Resilienz von über 10.000 Arbeitnehmern und Arbeitgebern durchgeführt durch den globalen Experten für Arbeitsplatz Strategie, Design und Konstruktion Unispace (http://www.unispace.com/)."Es ist interessant, wie Arbeitnehmer und Arbeitgeber einen für beide Seiten vorteilhaften Mittelweg beim hybriden Arbeiten finden", kommentierte Rob Frank, EMEA CEO von Unispace. "Die Suche nach Top-Talenten und der Fokus auf die Mitarbeiterbindung gehen weiter, was Arbeitgeber dazu veranlasst, umfassender über Arbeitsrichtlinien und die von ihnen angebotenen Leistungen nachzudenken. Die Mitarbeiter werden nicht nur durch das Gehalt motiviert - Flexibilität und das gesamte Arbeitsumfeld spielen eine große Rolle bei der Gewinnung, Bindung und Bindung zufriedener hybrider Mitarbeiter."Die Unispace-Studie 2024 zeigt, wie schnell sich die Arbeitsmuster weiterentwickeln. Im Jahr 2023 hatten 48% der Schweizer Arbeitnehmenden Vorbehalte gegenüber einer Rückkehr ins Büro. Ein Jahr später ist die Mehrheit (84 %) der Mitarbeiter damit zufrieden, an drei Tagen in der Woche ins Büro zu kommen. 89% der Schweizer Arbeitnehmenden stehen einerVier-Tage-Woche positive gegenüber, 52% würden dies auch tun, wenn sie alle vier Tage im Büro sein müssten. Mit mehr hybriden Arbeitsrichtlinien und der Umstrukturierung von Büros, um den sich ändernden Bedürfnissen und Funktionen gerecht zu werden, kehren die Arbeitnehmer in die Büros zurück.Allerdings glauben nur 63% der Schweizer Arbeitnehmenden, dass das Büro es ihnen ermöglicht, produktiv zu sein. Es wurde festgestellt, dass die Gestaltung des Arbeitsplatzes, die Technologie und der Zugang zu natürlichem Licht die Produktivität der Mitarbeiter beeinflussen. Darüber hinaus haben 46 % der Mitarbeiter das Gefühl, aufgrund der integrierten KI weniger mit Kollegen zusammenzuarbeiten.Rob Frank, CEO von Unispace EMEA, erklärte: "Wo und wie wir arbeiten, entwickelt sich ständig weiter. Diese Studie zeigt, dass es den Mitarbeitern aufgrund der Struktur der Arbeitsumgebung schwerfällt, im Büro produktiv zu sein. Außerdem sollte Technologie ein Wegbereiter für Zusammenarbeit und Verbindung sein, aber das verfehlt derzeit das Ziel. Je besser das Büroerlebnisder Mitarbeiter ist, desto produktiver sind sie und desto wohler fühlen sie sich am Arbeitsplatz. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Unternehmen dieses Potenzial erkennen, über welches sie positiv auf ihre Mitarbeiter - und ihren Gewinn - einwirken können, indem sie Änderungen am Arbeitsplatz vornehmen und diese Erkenntnisse berücksichtigen."Unispace Global Workplace Insights Bericht "Von Einschränkungen zur Resilienz"Die Studie wurde in Zusammenarbeit mit Opinium Research unter 8.000 Mitarbeitern und 2.700 Führungskräften in Unternehmen (mit 50+ Mitarbeitern) aus 13 Ländern weltweit durchgeführt. Es wurde darauf geachtet, dass die geografischen und demografischen Merkmale der befragten Bevölkerung angemessen dargestellt wurden.Über UnispaceWir sind ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Arbeitsplatz-Strategie, -Design und -Bau und schaffen Erlebnisräume, die Verbindungen vertiefen, ein Zugehörigkeitsgefühl fördern und den Erfolg vorantreiben. Wir glauben, dass Räume bei den Menschen, die sie nutzen, Brillanz auslösen sollten. Mit 5.500 abgeschlossenen Projekten, einer Präsenz in 26 Ländern und 800+ Mitarbeitern weltweit schafft das Markenportfolio der Unispace Group Räume, die die menschliche Erfahrung am Arbeitsplatz, in Life Science, in Marken-Erlebnisumgebungen, im Gastgewerbe und im Einzelhandel verbessern.