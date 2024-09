Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Procivis AG: Erster produktiver Einsatz digitaler Nachweise in der Schweiz durch die Stadt Zug mit Procivis Technologie



Medienmitteilung Procivis: Erster produktiver Einsatz digitaler Nachweise in der Schweiz durch die Stadt Zug mit Procivis Technologie Zürich, 17. September 2024 - Seit September 2024 stellt die Stadt Zug als erste Behörde der Schweiz produktiv digitale Nachweise aus. Mit der Einführung unterstützt Zug bereits heute digitale Nachweise, wie sie im zukünftigen Schweizer E-ID-Ökosystem bis 2026 auf Bundesebene umgesetzt werden sollen. Neu integriert die Zuger eGovernment-Plattform eZug die Softwarelösung Procivis One zur sicheren Ausstellung, Verwaltung und Überprüfung von digitalen Nachweisen. Dies hat zum Vorteil, dass ohne Installation einer weiteren App auf dem Smartphone die Vorteile verifizierbarer digitaler Nachweise genutzt werden können. Die Anwendung ist so zukunftssicher konzipiert, dass sie auch für Interoperabilität mit der Identitätswallet des Bundes geeignet ist, welche ab 2026 eingeführt werden soll. Erster produktiver Einsatz von digitalen Nachweisen einer Behörde in der Privatwirtschaft Als erste Anwendung stellt die Stadt Zug ihren über 500 Lehrpersonen einen digitalen Personalausweis aus. Dieser wird über die eZug-App vorgewiesen und berechtigt die Lehrpersonen in ausgewählten Zuger Papeterien zu einem Rabatt. Diese Lösung ersetzt die physische Karte und den jährlichen Aufwand mit den Aufklebern zur Gültigkeitsverlängerung. Das macht den Kaufprozess effizienter und lässt sich auch einfach in den Verkaufsprozess der Papeterien integrieren. Weitere Anwendungen sind bereits in Planung. So wird etwa die digitale Ausstellung und Verifizierung von Standbewilligungen für Märkte geprüft, wovon ebenfalls positive Auswirkungen auf die Prozesse der Stadt und der Marktstandbetreiber erwartet werden.



«Die Stadt Zug kann mit dieser Lösung administrative Prozesse effizienter gestalten und das Einhalten gesetzlicher Vorgaben gewährleisten. Darüber hinaus fördern wir die Digitalisierung in der Stadt Zug weiter und unterstützen innovative Ansätze», sagt Nicolas Lemaitre, Projektleiter Smart City bei der Stadt Zug. «Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit der Stadt Zug unsere flexible Softwarelösung Procivis One für dezentrale digitale Identitäten und Nachweise in die bestehende eZug-App integrieren zu dürfen. Damit ermöglichen wir die effiziente und sichere Ausstellung, Verifizierung und Abwicklung digitaler Nachweise,» sagt Désirée Heutschi, Co-CEO von Procivis. Über Procivis One Procivis One ist eine umfangreiche Softwarelösung für Behörden und Unternehmen, die von dezentralen digitalen Nachweisen profitieren wollen. Die modulare Lösung ermöglicht sichere, benutzerfreundliche und effiziente Integrationen für digitale Identitäten und Nachweise in jegliche Prozesse und IT-Systeme. Eigenschaften von Procivis One Datenschutz:Procivis One erfüllt mit seiner datensparsamen und nach Privacy by Design Prinzipien ausgerichteten Architektur die hohen Anforderungen an den Datenschutz für Identitätssysteme.



Betrieb und Kontrolle:Procivis One kann überall installiert und betrieben werden. Die Kontrolle über die Lösungskomponenten liegt immer vollständig beim jeweiligen Betreiber.



Einsatzbereit: Procivis One erfüllt alle Anforderungenfür den produktiven Einsatz bei Behörden und Firmen inklusive Support und langfristig sichergestellter Weiterentwicklung.



Flexibel:Die Procivis One Architektur umfasst verschiedene Protokolle, lässt sich erweitern und erfüllt nationale und internationale Vorgaben, wie beispielsweise den Entwurf zum Schweizer E-ID-Gesetz, die aktualisierte eIDAS Verordnung und die Vorgaben des DHS.



Performant:Procivis One ist hoch skalierbar, geeignet für Millionen von Nutzern und Millionen und deren digitale Nachweise.



End-to-end: Procivis One umfasst alle Module, die für ein e-ID- oder andere Nachweissysteme notwendig sind, einschliesslich Ausstellung, Verwaltung und Prüfung von digitalen Nachweisen. Kann aber auch modular eingesetzt werden. Über Procivis Die Procivis AG ist eine etablierte Schweizer Technologie-Anbieterin für digitale Identitäten, die 2023 die wegweisende Softwarelösung Procivis One für dezentrale digitale Identitäten und verifizierbare digitale Nachweise lanciert hat. Die Procivis AG ist seit 2021 eine unabhängige Tochtergesellschaft der Orell Füssli AG, eine Pionierin im Bereich Sicherheit und Bildung. Procivis positioniert sich als führender Lösungsanbieter für dezentrale digitale Identitäten und Nachweise in der Schweiz, in Europa und den U.S.A. und bietet Lösungen für eIDAS 2.0, das Schweizer E-ID-Ökosystem, den Anforderungen des U.S. Department of Homeland Security und vieles mehr.



