© Foto: Mark Lennihan - AP



Der Softwareriese Microsoft hat kräftig von der KI-Euphorie profitiert und will einen größeren Teil seiner Einnahmen an die Aktionäre zurückgeben. Das geplante Programm ist gewaltig.Microsoft setzt verstärkt auf aktionärsfreundliche Maßnahmen und hat am Montag eine Erhöhung der Dividende sowie ein massives Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Der Technologieriese wird seine vierteljährliche Dividende um 10 Prozent auf 83 Cent je Aktie erhöhen. Diese Auszahlung wird am 12. Dezember an Aktionäre erfolgen, die am 21. November im Aktienregister stehen. Die Dividendenerhöhung kommt ein Jahr nach einer ähnlichen Erhöhung um 10 Prozent. Trotz dieser Anhebung bleibt Microsoft in Bezug auf die …