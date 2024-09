EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Research Update

sino AG | High End Brokerage: Warburg Research bestätigt Kaufempfehlung und erhöht das Kursziel für die sino Aktie deutlich auf 73,70 Euro



sino AG | High End Brokerage: Warburg Research bestätigt Kaufempfehlung und erhöht das Kursziel für die sino Aktie deutlich auf 73,70 Euro Düsseldorf, 17.09.2024 Warburg Research hat in seinem neuen Research-Update die Kaufempfehlung für die sino Aktie bestätigt und das Kursziel um gut 30 % auf 73,70 EUR angehoben (vorher 56,00 EUR).



Die sino hatte im August die Konzern-Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2023/2024 auf +0,4 bis +1,1 Mio. EUR nach Steuern (bzw. +0,17 bis +0,47 EUR pro Aktie) erhöht.

Die ursprüngliche Prognose lag zwischen -1,4 und 0,0 Mio. EUR nach Steuern.

Grund für die Erhöhung waren zwei Einmaleffekte mit einer Ergebniswirkung von insgesamt rund 1,3 Millionen EUR nach Steuern. Die Erhöhung des Kursziels der sino Aktie durch Warburg Research erfolgt im Wesentlichen aufgrund mehrerer Fakten, die den Bewertungsansatz der Trade Republic Bank GmbH Anteile beeinflussen, an der die sino AG mit 2,3 % beteiligt ist.

Am 9. Januar 2024 hatte Trade Republic veröffentlicht, dass sie 4 Millionen Kunden haben, diese Zahl sollte laut Warburg bis heute weiterhin erheblich gestiegen sein. Die Einführung der Kreditkarte sei sehr erfolgreich gewesen - in nur 5 Monaten habe Trade Republic dadurch im Mai

1 Million Kartennutzer erreicht. Die vollständige Weitergabe der EZB-Zinsen an die Kunden sei ein äußerst attraktives Angebot und sollte ebenfalls die Kundenanzahl kontinuierlich positiv beeinflussen. Dies sei auch an den hohen Download-Zahlen der App ersichtlich. Auch die Pläne der Bundesregierung, die private Altersvorsorge zu revolutionieren und ein Altersvorsorgedepot einzuführen, könne einen signifikant positiven Einfluss auf Trade Republic haben. Warburg Research erwartet aus dieser Entwicklung enormen Rückenwind für Trade Republic als den größten unabhängigen Broker und hebt den Bewertungsansatz für Trade Republic auf 7 Milliarden Euro an, was in einem neuen Kursziel für die sino Aktie von 73,70 EUR resultiert. Die Analyse ist über sino.de abrufbar. "Aus einer jüngst veröffentlichten Studie ergibt sich, dass rund 20 Millionen Menschen in Deutschland mit dem Altersvorsorgedepot erstmals ihr Geld am Kapitalmarkt anlegen könnten. Trade Republic hat heute schon etwa einen Marktanteil von 20 % in Deutschland und sollte über die nächsten Jahre von dieser ‚Renten-Revolution' erheblich profitieren können. Das bestärkt uns sehr in unserem Optimismus für die weitere Entwicklung von Trade Republic.", so Ingo Hillen und Karsten Müller, die beiden Vorstände der sino AG. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sino.de . Für Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand - ihillen@sino.de | 0211 3611-2040



