SoftBank Corp. ("SoftBank") und Intelsat haben eine bahnbrechende Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, die zur Einführung eines einzigen "Ubiquitous Network" (Alltagsnetzwerk) führen wird, mit dem Kunden überall verbunden bleiben können. SoftBank und Intelsat werden gemeinsam die Forschung und Entwicklung von nahtlosen 5G-Verbindungen zwischen terrestrischen Mobilfunknetzen und Satellitenkommunikationsnetzen leiten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240916675400/de/

In einer Gesellschaft, in der alles und jeder zunehmend davon abhängt, verbunden, bequem und immer erreichbar zu sein, ist die Telekommunikation unerlässlich. Doch trotz der bevorstehenden Verwirklichung der autonomen Mobilität mit Autos, Schiffen, Drohnen und anderen Fahrzeugen gibt es in vielen Gebieten immer noch keine bodengebundene Mobilfunknetzabdeckung und man benötigt separate Geräte und Konten, um sich mit nicht-terrestrischen Netzen zu verbinden.

Im Rahmen der neuen Zusammenarbeit planen SoftBank und Intelsat, gemeinsam eine hybride Kommunikationslösung zu entwickeln, die es Nutzern ermöglicht, über verfügbare Netzwerke ob terrestrisch oder über Satellit überall auf der Welt mit dem Komfort eines einzigen Geräts und eines einzigen Kontos in Verbindung zu bleiben. Die Lösung baut auf denselben Standardarchitekturen, Schnittstellen und Prozessen auf, die heute das Roaming von Geräten zwischen terrestrischen Mobilfunknetzen ermöglichen, und wird dazu beitragen, dass die kommerzielle Einführung von Mobilitätslösungen auf der Grundlage der neuen 3GPP 5G-Standards für nicht-terrestrische Netze viel schneller Realität wird.

Eines der Hauptziele der Zusammenarbeit ist die Entwicklung eines universellen Geräts, das immer in Verbindung bleibt, egal, wo auf der Welt es sich befindet. So kann ein zukünftiges vernetztes Fahrzeug, das mit einem solchen Gerät ausgestattet ist, nahtlos zu einem nicht-terrestrischen Satellitenkommunikationsnetz wechseln, wenn es sich außerhalb der Reichweite eines terrestrischen Mobilfunknetzes befindet. Es wird erwartet, dass die angestrebte Lösung eine breite kommerzielle Anwendbarkeit haben wird, unter anderem in den Bereichen Landmobilität, Schifffahrt sowie Katastrophenschutz und Wiederherstellung.

Design, Entwicklung, Feldtests und Kommerzialisierung der neuen hybriden Netzwerkprodukte zwischen Intelsat und SoftBank werden in Phasen durchgeführt, die mit der Entwicklung der neuen 3GPP 5G Standards für nicht-terrestrische Netzwerke abgestimmt sind. Die daraus resultierenden hybriden Lösungen ermöglichen die Nutzung bestehender Satellitenterminals in naher Zukunft und neuerer 5G-basierter Terminals, sobald diese verfügbar sind.

"Intelsat und SoftBank teilen eine bahnbrechende Vision der allgegenwärtigen Vernetzung und der nahtlosen Interoperabilität zwischen satellitengestützten und terrestrischen Netzen", sagte Bruno Fromont, Chief Technology Officer von Intelsat. "Bislang bestand die Herausforderung darin, die Standards so anzugleichen, dass die beiden unterschiedlichen Netzwerke miteinander verbunden werden konnten. Mit den jüngsten Fortschritten bei der 5G-basierten Standardisierung von nicht-terrestrischen Netzen unter der Leitung von Intelsat bei 3GPP und dieser strategischen Zusammenarbeit mit SoftBank sind wir ideal positioniert, um die Entwicklung und praktische Umsetzung kommerzieller hybrider Dienste zu beschleunigen, die es Geräten ermöglichen, frei zwischen satellitengestützten und terrestrischen Netzen zu wechseln."

Hideyuki Tsukuda, Executive Vice President und CTO von SoftBank, sagte: "Durch den Einsatz einer Technologie, die durch Roaming zwischen terrestrischen Mobilfunknetzen und Satellitenkommunikationsnetzen wechselt, können wir die beiden bisher getrennten Netze integrieren und die Satellitenkommunikation als Erweiterung der mobilen Kommunikation nutzen. Durch diese gemeinsame Forschung und Entwicklung wollen SoftBank und Intelsat ein Allgegenwärtiges Netzwerk aufbauen, in dem Menschen und Dinge auf der ganzen Welt jederzeit und überall an die Kommunikation angeschlossen werden können."

Über Intelsat

Das globale Expertenteam von Intelsat konzentriert sich darauf, über das weltweite Next-Generation-Netzwerk und die Managed Services des Unternehmens nahtlose und sichere satellitengestützte Kommunikation für Regierungs-, Nichtregierungs- und Geschäftskunden bereitzustellen. Intelsat überbrückt die digitale Kluft, indem es eine der weltweit größten und fortschrittlichsten Satellitenflotten und Konnektivitätsinfrastrukturen betreibt. So ermöglicht Intelsat es Menschen und ihren Werkzeugen, über Ozeane hinweg zu sprechen, über Kontinente hinweg zu sehen und durch den Himmel zu hören, um zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und zusammenzuleben. Seit seiner Gründung vor sechs Jahrzehnten steht das Unternehmen für "Erstmaligkeiten" in der Satellitenindustrie im Dienste seiner Kunden und des Planeten. Auf der Grundlage eines Erbes der Innovation und mit dem Fokus auf die Bewältigung einer neuen Generation von Herausforderungen haben die Teammitglieder von Intelsat nun die "nächsten Erstmaligkeiten" im Weltraum im Visier, während sie das Feld aufmischen und bei der digitalen Transformation der Branche eine Führungsrolle übernehmen.

Über SoftBank Corp.

Die SoftBank Corp. (TOKYO: 9434) wird von der Unternehmensphilosophie der SoftBank Group "Information Revolution Happiness for everyone" geleitet und betreibt Telekommunikations- und IT-Geschäfte in Japan und weltweit. Im Geschäftsjahr, das im März 2024 endete, verzeichnete die SoftBank Corp. einen Umsatz von 6.084,0 Mrd. Yen, ein Betriebsergebnis von 876,1 Mrd. Yen und einen Nettogewinn von 489,1 Mrd. Yen. SoftBank Corp. hat 40 Mio. Mobilfunkteilnehmer in Japan und über seine Konzernunternehmen 63 Mio. Nutzer von Smartphone-Zahlungen (PayPay), 85 Mio. Nutzer von Online-Medien (Yahoo! JAPAN) und 97 Mio. Nutzer von Kommunikations-Apps (LINE) (Stand: 9. Mai 2024). Aufbauend auf ihrer starken Geschäftsgrundlage expandiert die SoftBank Corp. im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie "Beyond Carrier" in Nicht-Telekommunikationsbereiche und baut gleichzeitig ihr Telekommunikationsgeschäft weiter aus, indem sie sich die Leistungsfähigkeit von 5G/6G, IoT, Digital Twin und nicht-terrestrischen Netzwerklösungen (NTN) zunutze macht, einschließlich der stratosphärischen Telekommunikation auf Basis der High Altitude Platform Station (HAPS). Neben dem Bau von KI-Rechenzentren und der Entwicklung eigener LLMs, die auf die japanische Sprache mit 1 Billion Parametern spezialisiert sind, wendet SoftBank KI an, um die Leistung von Funkzugangsnetzen (AI-RAN) zu verbessern, mit dem Ziel, ein Anbieter von sozialer Infrastruktur der nächsten Generation zu werden. In Anerkennung ihrer ESG-Initiativen wurde die SoftBank Corp. für die Aufnahme in den Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) für die Jahre 2022 und 2023 ausgewählt. Sie erreichte die höchste Punktzahl in Japan und wurde als einziges Unternehmen des Landes für die Branchengruppe Telekommunikationsdienste im Jahr 2023 ausgewählt. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.softbank.jp/en/.

Folgen Sie uns in den sozialen Medien:

Twitter/X: https://twitter.com/INTELSAT

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intelsat

Instagram: https://www.instagram.com/intelsat/?hl=en

YouTube: https://www.youtube.com/user/intelsatmedia

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240916675400/de/

Contacts:

Melissa Longo melissa.longo@intelsat.com; +1 240-308-1881