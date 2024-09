Wenn die Preise hoch und die Kredite teuer sind, das Ersparte langsam überschaubar wird und man nicht recht weiß, was die Zukunft bringt, weicht "machen lassen" gerne dem guten alten "do it yourself". Profitiert Hornbach davon? Nächste Woche kommen die Quartalszahlen.

