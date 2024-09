The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.09.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.09.2024ISIN NameDE000HLB55H4 LB.HESS.THR.CARRARA03O/24DE000HLB5063 LB.HESS.THR.CARRARA09H/23DE000DW6CX89 DZ BANK IS.A1862DE000DK0NHV6 DEKA STUFENZINS ANL 17/24DK0030403993 DSV A/S 17/24DE000HLB5FX5 LB.HESS.THR.CARRARA09D/17DE000A2AATV0 SCHLW-H. IS 16/24NO0010984206 CARUCEL PTY 21/25 FLRAU3FN0057709 MACQUARIE BK 20/30 FLRXS1482770010 WORLD BK 16/24 ZO MTNXS1492685885 EATON CAP UNL. 16/24 REGSUS89236TKG93 TOYOTA M.CRD 22/24 MTNUS65562QBS30 NORD.INV.BK 21/24 MTNXS2388456456 MONDELEZ INT 21/24 ZO CVUS500769JP02 KRED.F.WIED.V.21/2024 DLUS2082421072 CONN'S INC. DL-,01