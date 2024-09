Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares -4

DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 17-Sep-2024 / 07:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 September 2024 Cairn Homes plc (the "Company") Transaction in own shares The Company announces that on 16 September 2024 it purchased a total of 488,564 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled. Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 293,591 194,973 EUR1.8580 Highest price paid (per ordinary share) GBP1.5660 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.8360 GBP1.5460 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.8463 GBP1.5564

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 3 July 2024.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 632,867,448 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone BST Currency EUR & GBP Euronext Dublin Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 100 1.8500 XDUB 08:25:46 00029204466TRDU1 1,834 1.8500 XDUB 08:25:46 00029204467TRDU1 1,958 1.8500 XDUB 08:28:03 00029204480TRDU1 1,943 1.8500 XDUB 08:31:39 00029204505TRDU1 739 1.8500 XDUB 08:35:39 00029204517TRDU1 2,009 1.8500 XDUB 08:35:39 00029204516TRDU1 2,314 1.8500 XDUB 08:35:39 00029204515TRDU1 1,454 1.8500 XDUB 08:35:39 00029204514TRDU1 442 1.8500 XDUB 08:48:35 00029204563TRDU1 700 1.8500 XDUB 08:48:35 00029204562TRDU1 844 1.8500 XDUB 08:48:35 00029204561TRDU1 2,218 1.8540 XDUB 09:10:27 00029204611TRDU1 1,271 1.8540 XDUB 09:10:27 00029204610TRDU1 1,011 1.8540 XDUB 09:10:27 00029204609TRDU1 475 1.8540 XDUB 09:10:27 00029204608TRDU1 5,259 1.8540 XDUB 09:10:27 00029204614TRDU1 182 1.8540 XDUB 09:10:27 00029204613TRDU1 49 1.8540 XDUB 09:10:27 00029204612TRDU1 581 1.8540 XDUB 09:10:27 00029204615TRDU1 1,271 1.8540 XDUB 09:10:27 00029204616TRDU1 1,271 1.8540 XDUB 09:10:33 00029204617TRDU1 59 1.8540 XDUB 09:10:33 00029204618TRDU1 1,504 1.8580 XDUB 09:35:37 00029204700TRDU1 4,044 1.8580 XDUB 09:35:37 00029204699TRDU1 1,848 1.8580 XDUB 09:35:37 00029204698TRDU1 1,504 1.8580 XDUB 09:35:37 00029204697TRDU1 435 1.8580 XDUB 09:35:37 00029204696TRDU1 1,123 1.8580 XDUB 09:35:37 00029204701TRDU1 1,479 1.8580 XDUB 09:35:37 00029204703TRDU1 381 1.8580 XDUB 09:35:37 00029204702TRDU1 1,922 1.8540 XDUB 09:49:14 00029204766TRDU1 2,107 1.8540 XDUB 09:54:23 00029204798TRDU1 1,983 1.8540 XDUB 09:54:23 00029204793TRDU1 2,071 1.8540 XDUB 09:54:23 00029204792TRDU1 2,258 1.8540 XDUB 09:54:23 00029204791TRDU1 2,028 1.8500 XDUB 10:09:55 00029204855TRDU1 2,125 1.8500 XDUB 10:09:55 00029204854TRDU1 1,128 1.8520 XDUB 10:56:26 00029205103TRDU1 564 1.8520 XDUB 10:56:26 00029205102TRDU1 900 1.8520 XDUB 10:56:26 00029205101TRDU1 1,412 1.8520 XDUB 10:56:26 00029205100TRDU1 1,412 1.8520 XDUB 10:56:26 00029205106TRDU1 1,900 1.8520 XDUB 10:56:26 00029205105TRDU1 3,200 1.8520 XDUB 10:56:26 00029205104TRDU1 885 1.8520 XDUB 10:56:26 00029205107TRDU1 527 1.8520 XDUB 10:56:26 00029205108TRDU1 1,412 1.8520 XDUB 10:56:26 00029205109TRDU1 1,412 1.8520 XDUB 10:56:26 00029205110TRDU1 3,125 1.8520 XDUB 10:56:26 00029205112TRDU1 1,412 1.8520 XDUB 10:56:26 00029205111TRDU1 331 1.8520 XDUB 10:56:28 00029205113TRDU1 8 1.8520 XDUB 11:00:11 00029205138TRDU1 49 1.8520 XDUB 11:00:11 00029205137TRDU1 229 1.8520 XDUB 11:00:11 00029205136TRDU1 1,073 1.8520 XDUB 11:00:11 00029205135TRDU1 959 1.8520 XDUB 11:00:11 00029205140TRDU1 1,746 1.8520 XDUB 11:00:11 00029205139TRDU1 103 1.8500 XDUB 11:29:13 00029205192TRDU1 49 1.8500 XDUB 11:29:13 00029205191TRDU1 4,126 1.8500 XDUB 11:29:13 00029205190TRDU1 5,835 1.8500 XDUB 11:29:13 00029205189TRDU1 2,012 1.8500 XDUB 11:29:13 00029205188TRDU1 261 1.8480 XDUB 11:54:21 00029205274TRDU1 2,023 1.8480 XDUB 11:54:24 00029205276TRDU1 1,940 1.8480 XDUB 11:54:24 00029205277TRDU1 230 1.8480 XDUB 11:55:01 00029205282TRDU1 4,709 1.8500 XDUB 12:03:05 00029205348TRDU1 1,222 1.8500 XDUB 12:03:05 00029205347TRDU1 3,898 1.8500 XDUB 12:03:05 00029205346TRDU1 697 1.8480 XDUB 12:15:29 00029205412TRDU1 1,250 1.8480 XDUB 12:15:29 00029205411TRDU1 29 1.8480 XDUB 12:19:30 00029205415TRDU1 757 1.8480 XDUB 12:19:30 00029205414TRDU1 1,259 1.8480 XDUB 12:19:30 00029205413TRDU1 1,947 1.8480 XDUB 12:23:44 00029205425TRDU1 1,058 1.8480 XDUB 12:27:47 00029205445TRDU1 4,468 1.8500 XDUB 12:37:07 00029205456TRDU1 730 1.8480 XDUB 12:37:41 00029205458TRDU1 1,475 1.8480 XDUB 12:37:52 00029205460TRDU1 1,168 1.8480 XDUB 12:38:07 00029205466TRDU1 82 1.8480 XDUB 12:38:07 00029205465TRDU1 1,037 1.8480 XDUB 12:38:07 00029205464TRDU1 1,935 1.8480 XDUB 12:38:07 00029205467TRDU1 472 1.8480 XDUB 12:57:52 00029205500TRDU1 48 1.8480 XDUB 12:57:52 00029205499TRDU1 884 1.8480 XDUB 12:57:52 00029205498TRDU1 1,437 1.8480 XDUB 12:57:52 00029205497TRDU1 1,028 1.8480 XDUB 12:57:52 00029205496TRDU1

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 17, 2024 02:00 ET (06:00 GMT)

DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares -2-

1,563 1.8480 XDUB 12:57:52 00029205495TRDU1 588 1.8480 XDUB 12:57:52 00029205494TRDU1 2,151 1.8480 XDUB 12:57:52 00029205493TRDU1 1,676 1.8480 XDUB 13:13:30 00029205520TRDU1 608 1.8480 XDUB 13:16:41 00029205521TRDU1 2,220 1.8480 XDUB 13:16:41 00029205523TRDU1 2,020 1.8480 XDUB 13:16:41 00029205522TRDU1 1,988 1.8460 XDUB 13:25:15 00029205539TRDU1 2,015 1.8460 XDUB 13:25:15 00029205538TRDU1 1,296 1.8460 XDUB 13:31:05 00029205556TRDU1 2,603 1.8460 XDUB 13:31:05 00029205555TRDU1 1,949 1.8460 XDUB 13:41:42 00029205583TRDU1 936 1.8460 XDUB 13:44:46 00029205587TRDU1 1,367 1.8460 XDUB 13:44:46 00029205586TRDU1 775 1.8460 XDUB 13:48:40 00029205606TRDU1 1,158 1.8460 XDUB 13:48:40 00029205605TRDU1 395 1.8460 XDUB 13:52:18 00029205610TRDU1 699 1.8460 XDUB 13:52:18 00029205609TRDU1 1,210 1.8460 XDUB 13:52:18 00029205608TRDU1 219 1.8460 XDUB 13:56:25 00029205625TRDU1 1,721 1.8460 XDUB 13:56:25 00029205624TRDU1 2,131 1.8460 XDUB 14:00:06 00029205646TRDU1 2,011 1.8460 XDUB 14:04:02 00029205707TRDU1 6,210 1.8440 XDUB 14:07:35 00029205717TRDU1 829 1.8460 XDUB 14:18:35 00029205846TRDU1 1,177 1.8460 XDUB 14:18:35 00029205845TRDU1 218 1.8420 XDUB 14:21:35 00029205863TRDU1 1,712 1.8420 XDUB 14:21:35 00029205862TRDU1 783 1.8420 XDUB 14:21:35 00029205861TRDU1 1,756 1.8420 XDUB 14:21:49 00029205864TRDU1 1,848 1.8420 XDUB 14:23:35 00029205888TRDU1 2,628 1.8420 XDUB 14:23:35 00029205887TRDU1 291 1.8420 XDUB 14:23:35 00029205886TRDU1 714 1.8420 XDUB 14:23:35 00029205885TRDU1 906 1.8380 XDUB 14:35:34 00029205954TRDU1 2,269 1.8380 XDUB 14:35:34 00029205953TRDU1 3,492 1.8380 XDUB 14:35:34 00029205952TRDU1 2,212 1.8380 XDUB 14:35:34 00029205951TRDU1 2,492 1.8380 XDUB 14:35:34 00029205950TRDU1 1,495 1.8380 XDUB 14:35:34 00029205949TRDU1 159 1.8360 XDUB 14:44:28 00029206016TRDU1 3,000 1.8360 XDUB 14:44:28 00029206015TRDU1 5,659 1.8360 XDUB 14:44:28 00029206014TRDU1 9,264 1.8440 XDUB 14:57:00 00029206108TRDU1 1,500 1.8440 XDUB 14:57:00 00029206107TRDU1 1,500 1.8440 XDUB 14:57:00 00029206106TRDU1 485 1.8440 XDUB 14:57:00 00029206105TRDU1 872 1.8440 XDUB 15:08:18 00029206274TRDU1 1,015 1.8460 XDUB 15:12:41 00029206329TRDU1 1,250 1.8460 XDUB 15:12:41 00029206328TRDU1 447 1.8460 XDUB 15:12:41 00029206327TRDU1 1,208 1.8460 XDUB 15:12:41 00029206325TRDU1 1,306 1.8440 XDUB 15:12:42 00029206331TRDU1 1,261 1.8440 XDUB 15:12:42 00029206332TRDU1 703 1.8440 XDUB 15:12:43 00029206333TRDU1 6,576 1.8460 XDUB 15:22:04 00029206393TRDU1 1,574 1.8460 XDUB 15:23:56 00029206398TRDU1 424 1.8460 XDUB 15:23:56 00029206397TRDU1 2,246 1.8460 XDUB 15:26:12 00029206402TRDU1 1,045 1.8440 XDUB 15:27:52 00029206411TRDU1 1,022 1.8440 XDUB 15:27:52 00029206410TRDU1 2,178 1.8440 XDUB 15:27:52 00029206409TRDU1 2,178 1.8440 XDUB 15:27:52 00029206408TRDU1 2,017 1.8440 XDUB 15:27:52 00029206407TRDU1 2,098 1.8440 XDUB 15:27:52 00029206406TRDU1 214 1.8440 XDUB 15:27:52 00029206405TRDU1 2,257 1.8400 XDUB 15:34:15 00029206446TRDU1 2,240 1.8400 XDUB 15:34:15 00029206445TRDU1 319 1.8400 XDUB 15:42:45 00029206510TRDU1 9,896 1.8420 XDUB 15:45:28 00029206551TRDU1 2,186 1.8420 XDUB 15:47:30 00029206556TRDU1 1,179 1.8400 XDUB 15:48:28 00029206565TRDU1 1,042 1.8400 XDUB 15:48:41 00029206566TRDU1 550 1.8400 XDUB 16:00:59 00029206660TRDU1 915 1.8400 XDUB 16:00:59 00029206661TRDU1 302 1.8400 XDUB 16:01:00 00029206663TRDU1 528 1.8400 XDUB 16:01:00 00029206662TRDU1 190 1.8400 XDUB 16:03:28 00029206685TRDU1 607 1.8400 XDUB 16:03:28 00029206687TRDU1 1,153 1.8400 XDUB 16:03:28 00029206686TRDU1 1,950 1.8380 XDUB 16:03:28 00029206693TRDU1 2,603 1.8380 XDUB 16:03:28 00029206691TRDU1 4,793 1.8380 XDUB 16:03:28 00029206689TRDU1 1,490 1.8360 XDUB 16:03:32 00029206694TRDU1 1,271 1.8380 XDUB 16:15:27 00029206865TRDU1 1,326 1.8380 XDUB 16:15:59 00029206875TRDU1 1,154 1.8380 XDUB 16:15:59 00029206874TRDU1 1,326 1.8380 XDUB 16:15:59 00029206873TRDU1 2,270 1.8380 XDUB 16:15:59 00029206872TRDU1 729 1.8380 XDUB 16:15:59 00029206871TRDU1 1,846 1.8380 XDUB 16:15:59 00029206876TRDU1 424 1.8380 XDUB 16:15:59 00029206877TRDU1 636 1.8380 XDUB 16:16:00 00029206878TRDU1 2,960 1.8380 XDUB 16:16:00 00029206879TRDU1 25 1.8380 XDUB 16:16:01 00029206880TRDU1 1,070 1.8380 XDUB 16:27:31 00029207043TRDU1 1,157 1.8380 XDUB 16:27:51 00029207088TRDU1 1,016 1.8380 XDUB 16:27:53 00029207089TRDU1

London Stock Exchange

Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 1,741 1.5580 XLON 08:26:36 00029204476TRDU1 1,690 1.5580 XLON 08:26:36 00029204475TRDU1 1,717 1.5580 XLON 08:26:36 00029204474TRDU1 1,789 1.5580 XLON 08:26:36 00029204473TRDU1 387 1.5600 XLON 08:46:02 00029204555TRDU1 1,308 1.5600 XLON 08:46:02 00029204556TRDU1 4,455 1.5660 XLON 09:35:37 00029204711TRDU1 1,582 1.5660 XLON 09:35:37 00029204710TRDU1 2,400 1.5660 XLON 09:35:37 00029204709TRDU1 3,600 1.5660 XLON 09:35:37 00029204708TRDU1 1,631 1.5660 XLON 09:35:37 00029204707TRDU1 1,755 1.5660 XLON 09:35:37 00029204706TRDU1

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 17, 2024 02:00 ET (06:00 GMT)

DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares -3-

1,858 1.5660 XLON 09:35:37 00029204705TRDU1 142 1.5660 XLON 09:35:37 00029204704TRDU1 1,606 1.5660 XLON 09:46:48 00029204735TRDU1 664 1.5660 XLON 09:52:08 00029204780TRDU1 1,094 1.5660 XLON 09:52:08 00029204779TRDU1 221 1.5600 XLON 09:55:02 00029204802TRDU1 1,389 1.5600 XLON 09:55:02 00029204801TRDU1 1,693 1.5600 XLON 09:55:02 00029204800TRDU1 1,115 1.5600 XLON 10:10:14 00029204857TRDU1 475 1.5600 XLON 10:10:18 00029204860TRDU1 1,200 1.5620 XLON 10:25:13 00029204965TRDU1 151 1.5640 XLON 10:35:32 00029204989TRDU1 2 1.5640 XLON 10:35:32 00029204990TRDU1 6,308 1.5640 XLON 10:37:45 00029204998TRDU1 458 1.5640 XLON 10:37:45 00029204997TRDU1 1,200 1.5640 XLON 10:37:45 00029204996TRDU1 2,400 1.5640 XLON 10:37:45 00029204995TRDU1 1,040 1.5640 XLON 10:37:45 00029204994TRDU1 1,567 1.5600 XLON 11:00:12 00029205143TRDU1 1,570 1.5600 XLON 11:00:12 00029205142TRDU1 1,567 1.5600 XLON 11:00:12 00029205141TRDU1 3,210 1.5600 XLON 11:24:17 00029205184TRDU1 1,623 1.5600 XLON 11:24:17 00029205183TRDU1 1,655 1.5600 XLON 11:24:17 00029205182TRDU1 755 1.5600 XLON 11:24:17 00029205181TRDU1 900 1.5600 XLON 11:24:17 00029205180TRDU1 729 1.5580 XLON 11:47:45 00029205234TRDU1 1,068 1.5580 XLON 11:47:45 00029205233TRDU1 1,000 1.5580 XLON 11:54:21 00029205273TRDU1 732 1.5580 XLON 11:54:23 00029205275TRDU1 50 1.5600 XLON 12:03:02 00029205344TRDU1 1,346 1.5600 XLON 12:03:05 00029205349TRDU1 1,593 1.5580 XLON 12:03:07 00029205352TRDU1 1,596 1.5580 XLON 12:03:07 00029205351TRDU1 155 1.5600 XLON 12:03:07 00029205350TRDU1 70 1.5580 XLON 12:34:48 00029205454TRDU1 44 1.5580 XLON 12:34:48 00029205455TRDU1 1,200 1.5600 XLON 12:37:22 00029205457TRDU1 5,001 1.5600 XLON 12:37:47 00029205459TRDU1 1,753 1.5600 XLON 12:43:09 00029205470TRDU1 16 1.5600 XLON 12:49:24 00029205478TRDU1 1,641 1.5600 XLON 12:49:24 00029205479TRDU1 161 1.5600 XLON 12:55:13 00029205490TRDU1 1,589 1.5600 XLON 12:55:50 00029205491TRDU1 5,201 1.5580 XLON 12:57:52 00029205492TRDU1 1,671 1.5600 XLON 13:18:53 00029205530TRDU1 64 1.5600 XLON 13:24:00 00029205535TRDU1 778 1.5600 XLON 13:24:00 00029205534TRDU1 757 1.5600 XLON 13:24:00 00029205533TRDU1 1,557 1.5560 XLON 13:25:15 00029205537TRDU1 3,235 1.5560 XLON 13:25:15 00029205536TRDU1 1,561 1.5560 XLON 13:41:32 00029205582TRDU1 1,200 1.5560 XLON 13:45:23 00029205593TRDU1 468 1.5560 XLON 13:45:24 00029205594TRDU1 1,663 1.5560 XLON 13:49:39 00029205607TRDU1 1,620 1.5560 XLON 13:53:54 00029205618TRDU1 2 1.5560 XLON 13:53:54 00029205617TRDU1 420 1.5560 XLON 13:58:09 00029205632TRDU1 1,223 1.5560 XLON 13:58:09 00029205631TRDU1 62 1.5560 XLON 14:02:17 00029205692TRDU1 67 1.5560 XLON 14:02:17 00029205691TRDU1 723 1.5560 XLON 14:02:42 00029205699TRDU1 612 1.5560 XLON 14:02:43 00029205700TRDU1 638 1.5560 XLON 14:02:45 00029205702TRDU1 243 1.5560 XLON 14:02:45 00029205701TRDU1 255 1.5560 XLON 14:08:06 00029205731TRDU1 1,421 1.5560 XLON 14:08:06 00029205730TRDU1 1,115 1.5560 XLON 14:12:12 00029205811TRDU1 557 1.5560 XLON 14:12:12 00029205810TRDU1 1,573 1.5560 XLON 14:16:14 00029205837TRDU1 1,760 1.5560 XLON 14:19:40 00029205850TRDU1 3 1.5560 XLON 14:19:40 00029205849TRDU1 70 1.5560 XLON 14:19:40 00029205848TRDU1 384 1.5560 XLON 14:23:35 00029205884TRDU1 674 1.5560 XLON 14:23:35 00029205883TRDU1 720 1.5560 XLON 14:23:35 00029205882TRDU1 101 1.5560 XLON 14:23:35 00029205881TRDU1 1,625 1.5520 XLON 14:23:35 00029205890TRDU1 4,557 1.5520 XLON 14:23:35 00029205889TRDU1 1,737 1.5500 XLON 14:38:32 00029205974TRDU1 1,596 1.5500 XLON 14:40:54 00029205978TRDU1 1,660 1.5480 XLON 14:40:59 00029205984TRDU1 1,752 1.5480 XLON 14:40:59 00029205983TRDU1 910 1.5480 XLON 14:40:59 00029205982TRDU1 1,707 1.5480 XLON 14:40:59 00029205981TRDU1 1,543 1.5480 XLON 14:40:59 00029205980TRDU1 875 1.5480 XLON 14:40:59 00029205979TRDU1 1,130 1.5540 XLON 14:55:21 00029206103TRDU1 604 1.5540 XLON 14:55:26 00029206104TRDU1 329 1.5560 XLON 14:58:23 00029206119TRDU1 1,300 1.5560 XLON 14:58:23 00029206118TRDU1 215 1.5540 XLON 14:59:51 00029206135TRDU1 928 1.5540 XLON 15:12:41 00029206330TRDU1 1,608 1.5540 XLON 15:27:53 00029206416TRDU1 3,117 1.5540 XLON 15:27:53 00029206415TRDU1 14,931 1.5540 XLON 15:27:53 00029206414TRDU1 730 1.5540 XLON 15:27:53 00029206413TRDU1 451 1.5540 XLON 15:27:53 00029206412TRDU1 443 1.5500 XLON 15:34:16 00029206448TRDU1 1,223 1.5500 XLON 15:34:16 00029206447TRDU1 372 1.5500 XLON 15:34:29 00029206454TRDU1 1,591 1.5500 XLON 15:34:29 00029206453TRDU1 1,248 1.5500 XLON 15:34:29 00029206452TRDU1 1,631 1.5520 XLON 15:47:33 00029206561TRDU1 1,570 1.5520 XLON 15:47:33 00029206560TRDU1 3,338 1.5520 XLON 15:47:33 00029206559TRDU1 463 1.5520 XLON 15:47:33 00029206558TRDU1 1,210 1.5520 XLON 15:47:33 00029206557TRDU1 1,876 1.5520 XLON 15:58:17 00029206635TRDU1 808 1.5520 XLON 16:01:08 00029206675TRDU1 1,023 1.5520 XLON 16:01:08 00029206674TRDU1 1,203 1.5500 XLON 16:03:28 00029206692TRDU1

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 17, 2024 02:00 ET (06:00 GMT)

DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares -4-

2,400 1.5500 XLON 16:03:28 00029206690TRDU1 4,026 1.5500 XLON 16:03:28 00029206688TRDU1 1,447 1.5460 XLON 16:16:29 00029206881TRDU1 371 1.5460 XLON 16:17:20 00029206891TRDU1 399 1.5460 XLON 16:17:20 00029206890TRDU1 2,356 1.5480 XLON 16:24:10 00029207000TRDU1 2,718 1.5480 XLON 16:24:10 00029206999TRDU1 2,400 1.5480 XLON 16:24:10 00029206998TRDU1 2,000 1.5480 XLON 16:24:10 00029206997TRDU1 715 1.5460 XLON 16:24:13 00029207003TRDU1 1,586 1.5460 XLON 16:24:13 00029207002TRDU1 1,191 1.5460 XLON 16:24:13 00029207001TRDU1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISIN: IE00BWY4ZF18 Category Code: POS TIDM: CRN LEI Code: 635400DPX6WP2KKDOA83 OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 347138 EQS News ID: 1989135 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1989135&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ef1066a31-ca00-4e1a-b0a4-374bd7d0face

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2024 02:00 ET (06:00 GMT)