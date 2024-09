EQS-Media / 17.09.2024 / 08:30 CET/CEST

Ziegelproduktion mit neuester Technologie: wienerberger modernisierte Werk in Rumänien Das Ziegelwerk in Berca, Rumänien, wurde in eine hocheffiziente, hochmoderne Anlage mit reduziertem Ressourcenverbrauch und erheblichen CO2-Einsparungen umgerüstet

Die in Berca hergestellten Produkte und Lösungen sind wesentlich für den Bau von Netto-Null-Gebäuden

Wien, 17. September 2024 - Als eine von vielen aktuellen Investitionen in die umfassende Ökologisierung seiner gesamten globalen Wertschöpfungskette hat wienerberger, der führende Anbieter innovativer Lösungen für die gesamte Gebäudehülle, sein Ziegelwerk im rumänischen Berca über die letzten acht Monate hinweg rundum modernisiert. Nachhaltigkeit war der Fokus dieser Investition, das Werk entspricht den höchsten Standards für Effizienz und Umweltverträglichkeit. Ausgestattet mit modernster Technologie steigert es die Produktionseffizienz bei gleichzeitiger Reduzierung des Ressourcenverbrauchs. Zusätzlich konnten Kohlenstoffemissionen durch einen neuen Trocknungsprozess um rund 4.000 Tonnen pro Jahr reduziert werden. Das Werk wurde am 16. September feierlich neu eröffnet. In Rumänien ist wienerberger seit 1998 vertreten und gehört zu den größten Baustoffproduzenten des Landes. Das Unternehmen betreibt mit Berca nun insgesamt sieben Produktionsstandorte im Land und beschäftigt insgesamt rund 550 Mitarbeiter. Das Werk befindet sich nahe Bukarest, einer Stadt mit starker Bauaktivität und großer Nachfrage für Produkte, mit denen wienerberger die Entwicklung von Netto-Null-Gebäuden unterstützt. Schritt hin zu Nachhaltigkeit und Klimaneutralität Dazu sagt Heimo Scheuch, CEO von wienerberger: "Der rumänische Markt ist für uns von großer Bedeutung. Darum freut es mich besonders, dass wir unser nächstes hochmodernes und ökologisches Werk in Berca eröffnen. Dieser Schritt stärkt nicht nur die regionale Wirtschaft, wir setzen damit auch unseren Weg hin zu ressourcenschonender und nachhaltiger Produktion konsequent fort. Mit diesen und weiteren innovativen Lösungen werden wir bis 2050 Klimaneutralität entlang der ganzen Wertschöpfungskette erreichen." Das Ziegelwerk in Berca wird als Kompetenzzentrum für nachhaltige Produktion laufend mit neuen Technologien weiterentwickelt. Damit ist das Werk ein wesentlicher Teil der Gesamt-Nachhaltigkeitsstrategie von wienerberger. Im Rahmen des eigenen Nachhaltigkeitsprogramms verfolgt wienerberger ambitionierte Ziele. Mit den Schwerpunkten Dekarbonisierung, Kreislaufwirtschaft, Biodiversität und weiteren Bereichen setzt das Unternehmen Zeichen für eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft für kommende Generationen und unterstützt damit den European Green Deal. Die Ziele des Programms werden alle drei Jahre aktualisiert, zuletzt im Jahr 2023. Bis 2026 wird das Unternehmen unter anderem seine Emissionen in der Produktion um 25 % reduzieren und den Anteil verkaufter recycel- oder wiederverwendbarer Produkte auf über 90 % erhöhen. Darüber hinaus sollen bis dahin 75 % des gesamten Umsatzes mit Produkten für den Bau von Netto-Null-Gebäuden mit neutraler Klimabilanz erzielt werden. Damit ist wienerberger führender Impulsgeber für eine nachhaltige Bauwirtschaft. An der Wiedereröffnungsfeier haben der rumänische Minister für Investitionen und europäische Fonds, Adrian Câciu, der rumänische Minister für Wirtschaft, Unternehmertum und Tourismus, ?tefan Radu Oprea, lokale und zentrale Behörden, wichtige Geschäftspartner sowie Mitglieder der lokalen und nationalen Presse teilgenommen. wienerberger

wienerberger ist führender Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern weltweit ermöglicht wienerberger mit seinen Lösungen energieeffizientes, gesundes, klimafreundliches und leistbares Wohnen. wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeug- und Kunststoffrohre) gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa und bei Fassadenprodukten zu den führenden Anbietern in Nordamerika. Anfang 2024 hat wienerberger die Akquisition von Terreal erfolgreich abgeschlossen und wird damit zum führenden europäischen Anbieter von innovativen Dach- und Solar-Komplettlösungen sowie Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in Europa und Nordamerika. Mit gruppenweit mehr als 200 Produktionsstandorten erwirtschaftete wienerberger im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 4,2 Mrd. € und ein operatives EBITDA von 811 Mio. €.



Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com



Therese Jandér, Senior Vice President Investor Relations Wienerberger AG

t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com



