FRANKFURT/RIGA (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) wird die Leitzinsen nach Einschätzung des Ratsmitglieds Martins Kazaks weiter senken. Nachdem die Notenbank die Zinsen in diesem Jahre bereits zwei Mal gesenkt habe, sei man noch nicht am Ziel angekommen, sagte der Präsident der lettischen Zentralbank am Montagabend bei einem Auftritt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen des Landes. "Die Zinsen werden weiter sinken", zeigte sich der Notenbanker überzeugt.

Die EZB hatte zuletzt am vergangenen Donnerstag den Einlagensatz, den derzeit wichtigsten Leitzins, um 0,25 Prozentpunkte gesenkt und damit die im Juni begonnene Zinswende fortgesetzt. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte allerdings den weiteren geldpolitischen Kurs offengehalten und künftige geldpolitische Entscheidungen abermals von der weiteren Entwicklung der Konjunkturdaten abhängig gemacht.

"Wenn wir uns ansehen, was die Finanzmärkte erwarten - und ich habe keinen ernsthaften Grund, ihnen nicht zuzustimmen -, dann werden bis Mitte nächsten Jahres Zinssätze von 2,5 Prozent erwartet", sagte Kazaks. Nach der jüngsten Senkung liegt der Einlagensatz der EZB derzeit bei 3,5 Prozent./jkr/men