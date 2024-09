Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Meist schreiten die USA bei Konjunktur- und Zinszyklen voran, und die Europäer folgen mit etwas zeitlichem Abstand, so die Analysten der DekaBank.Umso bemerkenswerter sei es, dass die Europäische Zentralbank (EZB) am vergangenen Donnerstag erwartungsgemäß zum zweiten Mal die Leitzinsen um 25 Basispunkte gesenkt habe, während die US-Notenbank FED erst im Lauf dieser Woche ihre erste Leitzinssenkung in diesem Zyklus vollziehen werde. Aus Sicht der EZB seien die von ihr gesetzten Finanzierungsbedingungen nach wie vor restriktiv. ...

