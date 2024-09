Das globale Mandat deckt eine Reihe von operativen Funktionen ab

Alter Domus, ein führender Anbieter von technologiegestützten Fondsverwaltungs-, Vermögens- und Unternehmensdienstleistungen für die alternative Investmentbranche, ist eine Outsourcing-Partnerschaft mit Partners Group, einem der größten Unternehmen der globalen Privatmarktbranche, eingegangen. Die Partnerschaft sieht vor, dass Alter Domus eine breite Palette von operativen Funktionen für die geschlossenen Produktangebote von Partners Group unterstützt, die Investitionsstrukturen in den USA, Europa und Asien abdecken.

Die Partners Group entschied sich für Alter Domus aufgrund seiner Serviceleistungen, der Breite seiner technologischen Möglichkeiten, seiner globalen Präsenz und der Besonderheit seines bewährten Ansatzes, der sich auf die gemeinsame Entwicklung maßgeschneiderter Betriebsmodelle konzentriert, die auf die spezifischen Prioritäten der einzelnen Investmentmanager zugeschnitten sind. Die Partnerschaft, die am 1. Juni in Kraft getreten ist, verpflichtet Alter Domus dazu, in Innovation und Integration zu investieren, um ein hohes Maß an Servicequalität und gesteigerter Effizienz in allen Bereichen der Partners Group zu erreichen. Weitere Faktoren sind gemeinsame Investitionen in eine maßgeschneiderte Technologie-Roadmap und eine gemeinsame Governance für die Partnerschaft.

Im Rahmen einer der größten Vereinbarungen dieser Art bietet die Partnerschaft administrative Unterstützung für mehr als 1.000 Produkteinheiten der Partners Group und deckt die Bereiche Fondsadministration, Kunden-Due-Diligence, Konzernsekretariat und Depotdienstleistungen ab.

Doug Hart, Geschäftsführer von Alter Domus, sagte: "Wir freuen uns sehr, mit Partners Group als globalem Outsourcing-Anbieter zusammenzuarbeiten. Durch die Zusammenarbeit mit Alter Domus werden unsere erstklassigen Fähigkeiten in den Bereichen globale Privatmarktdienstleistungen und Technologie Partners Group dabei helfen, sich auf ihre Kernkompetenzen im Investment Management zu konzentrieren. Die Ausrichtung auf die Wachstumsambitionen von Partners Group ist keine leichte Aufgabe, und wir fühlen uns geehrt, dass wir als Partner für Privatmarktdienstleistungen ausgewählt wurden."

Andreas Knecht, Chief Operations Officer bei der Partners Group, sagte: "Wir haben Alter Domus nach einem strengen Auswahlverfahren als globalen Outsourcing-Partner ausgewählt, der uns mit seiner Fähigkeit beeindruckt hat, seine Dienstleistungen auf die maßgeschneiderten Kundenlösungen von Partners Group abzustimmen."

Über Alter Domus

Alter Domus ist ein führender Anbieter technologiegestützter Fondsverwaltungs-, Private-Debt- und Unternehmensdienstleistungen für die Branche der alternativen Anlagen und beschäftigt über 5.100 Mitarbeiter in 39 Niederlassungen auf der ganzen Welt. Alter Domus konzentriert sich ausschließlich auf alternative Anlagen und bietet Fondsverwaltung, Unternehmensdienstleistungen, Depotbankdienstleistungen, Kapitalverwaltung, Transfer-Pricing, Zahlbarstellung, Dienstleistungen für Verwaltungsgesellschaften, Darlehensverwaltung, Agenturdienste, Handelsabwicklung und CLO-Managerdienste an.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.alterDomus.com.

