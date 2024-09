Bei VW ist zurzeit mächtig Dampf im Unternehmen. Die rückläufigen Absatzzahlen sowie die hohen Kosten der Transformation erfordern eine Umstrukturierung bei der Kernmarke Volkswagen. Diese Situation belastete die Vorzugsaktie von VW (WKN: 766403) erheblich. Am Dienstag verliert sie leicht und steht aktuell bei 91,50 €. Was ist hier zu erwarten? Notwendigkeit der Restrukturierung Der VW-Konzern kämpft derzeit an verschiedenen Fronten und müsste bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...