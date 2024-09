Die Tablette dehnt sich nach Einnahme im Magen aus, bleibt dort einen Tag, und liefert konstant Medikament in den Magen und ins Blut. Dies ermöglicht verbesserte Medikamententherapien speziell für Krebs.

Die heute üblichen Kapseln und Tabletten bestehen aus losen oder leicht zusammengepressten Partikeln aus Medikament und Beistoff. Nach Einnahme zerfallen sie im Magen fast unmittelbar in ihre Bestandteile. Die kleinen Medikamentenpartikel fliessen danach aus dem Magen und durch den Darm.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240910963844/de/

Dr. Aron Blaesi, Erfinder der expandierbaren, gastroretentiven Zellulosefasertablette, mit Tabletten vor und nach Expansion durch Wasseraufnahme. (Photo: Business Wire)

Viele Krebsmedikamente werden jedoch nur im oberen, sauren Teil des Magendarmtraktes ins Blut aufgenommen. Da die Verweildauer der Medikamentenpartikel im Magen (~2-3 Stunden) viel kürzer ist als das übliche Dosierungsintervall (~12-24 Stunden), fluktuiert die Blutkonzentration solcher Medikamente nach wiederholter Einnahme stark.

Dies ist therapeutisch nicht optimal: Die Maximalkonzentration ist hoch, was akute Nebenwirkungen wie Herzprobleme, Bluthochdruck, Leberschäden, Kopfschmerzen, und so weiter fördert, und die Minimalkonzentration ist tief, was die Wirksamkeit des Medikaments verringert.

Um diese Limitierung zu überwinden, hat Enzian Pharmaceutics eine neue Tablette entwickelt, die aus übers Kreuz angeordneten Zellulosefaserschichten besteht. Nach Einnahme expandiert die Tablette durch Wasseraufnahme, und formt einen expandierten, viskoelastischen Gel, der temporär im Magen bleibt und konstant Medikament abgibt.

Das Konzept wurde in einer zweiteiligen Tierstudie [1,2], die an der Diagnostic Imaging Research Unit (DIRU) der Universität Zürich durchgeführt und von der Fachzeitschrift «International Journal of Pharmaceutics» publiziert wurde, validiert. Es wurde gezeigt, dass sich die Tablette rund einen Tag nebenwirkungsfrei im Magen von Hunden und Schweinen aufhält, sich danach auflöst, und ausgeschieden wird. In einer nachfolgenden, vierteiligen Studie [3,4,5,6] in derselben Fachzeitschrift wurde gezeigt, dass Enzian's Tablette konstant Krebsmedikament ins Blut von Hunden abgeben kann.

Die Studien zeigen, dass Enzian's Tablette eine konstante, optimale Blutkonzentration des Medikaments ermöglicht, was die Wirksamkeit von Krebstherapien erhöht und nicht akzeptierbare Nebenwirkungen reduziert. Gemäss Dr. Aron Blaesi, Enzian's Gründer und CEO, sind zurzeit Arbeiten im Gange, um die Tablette im Menschen zu validieren.

Referenzen:

https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2021.120792 https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2022.122378 https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2024.124360 https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2024.124361 https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2024.124362 https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2024.124363

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240910963844/de/

Contacts:

Dr. Aron H. Blaesi

info@enzianpharma.com

www.enzianpharma.com