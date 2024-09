Bern (ots) -Die digitale Gesundheitsplattform Well und die Krankenkasse KPT gehen eine wegweisende Partnerschaft ein. Gemeinsam haben die beiden Unternehmen ein neuartiges digitales Grundversicherungsmodell entwickelt, das die Versicherten mit innovativen Services direkt in der Well-App unterstützt. Diese Zusammenarbeit fördert die Behandlungsqualität und die Kosteneffizienz im Schweizer Gesundheitswesen.Die Berner Krankenkasse und die Gesundheitsplattform lancieren in enger Zusammenarbeit ein neuartiges digitales Grundversicherungsmodell. Die Basis von KPTwin.smart bildet die Well-App mit ihren vielseitigen Angeboten im Bereich der ambulanten und stationären Versorgung. Dieses Modell, das die Behandlung zentral über eine App steuert, ist ein Novum und eröffnet für KPT-Versicherte Zugang zu einer Vielzahl von digitalen Dienstleistungen innerhalb der Well-App. Bereits heute nutzen über 320'000 User die zahlreichen Funktionalitäten der App, wie den Symptom-Checker oder die Medikamentenbestellung über die Online-Apotheke. Durch die neue Partnerschaft mit KPT wird die schweizweite Abdeckung erhöht und die Attraktivität des digitalen Angebots von Well gesteigert.Exklusiv für die Versicherten von KPT wurden zusätzliche Services in Well integriert, darunter die Dienstleistungen von BetterDoc, Medi24 und der Onlineapotheke Zur Rose. Die Entwicklung des neuen digitalen Angebots basiert auf der bestehenden Well-App, die seit 2021 kontinuierlich aufgebaut und weiterentwickelt wurde. Dabei konnten die umfangreichen Erfahrungen und Erkenntnisse aus der bisherigen Aufbauphase erfolgreich integriert werden.Peter Hug, Leiter Leistungen + Produkte bei der KPT, ergänzt: "Mit dem neuen digitalen Grundversicherungsmodell erleichtern wir unseren Versicherten das Leben. Die Well-App bietet das Herzstück davon und ist ein nützlicher Wegbegleiter rund um die Gesundheit.""Die Partnerschaft mit KPT ist für Well ein bedeutender Schritt. Unsere offene Gesundheitsplattform gewinnt einen weiteren innovativen Marktplayer als Kunden, mit dem wir gemeinsam für KPT-Versicherte in der Well-App ein attraktives Angebot anbieten können, das es so noch nicht gibt", sagt Mario Bernasconi, CEO von Well.Jacques Boschung, Verwaltungsratspräsident von Well, betont die Bedeutung dieser Zusammenarbeit: "Unsere Vision ist es, mit der Well-App für die Schweizer Bevölkerung datengetriebene integrierte Versorgungslösungen anzubieten. Ein grosser Dank gebührt KPT als innovativem Krankenversicherungspartner sowie dem motivierten Well-Team, die mit dem neuen Versicherungsmodell diesen Weg gemeinsam beschreiten."Durch die enge Zusammenarbeit mit der KPT und den beteiligten Partnern wird die Well-App weiterentwickelt, um noch gezielter auf die Bedürfnisse der Versicherten einzugehen und eine unverzichtbare digitale Lösung im Schweizer Gesundheitswesen zu werden.Infos zu KPTwin.smart: kpt.ch/winsmartDie wichtigsten Funktionen der Well-App:https://www.well.ch/funktionalitaten/ (https://che01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F300901.seu2.cleverreach.com%2Fcp%2F92325626%2Fc47cbb440-s9h23n&data=05%7C02%7Ccorina.tschachtli%40well.ch%7C87c633d9827643959a2708dc36e8fc9d%7C058277fa516040a89aa2bb5a0e153918%7C0%7C0%7C638445621546175229%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=xccwIftA1HxvaXJnTC01sTntuB81ju%2BlIqoOvZIrlvY%3D&reserved=0)Bilder der Well-App: https://well.ch/medienÜber WellWell ist die digitale Gesundheitsplattform für die Schweiz. Die Well-App bietet der Schweizer Bevölkerung einen einfachen Zugang zu digitalen, individuell zugeschnittenen und qualitätsgeprüften Gesundheitsangeboten. Mit CSS, DocMorris, Galenica, Medi24, Visana und AEVIS Victoria (Swiss Medical Network) betreiben sechs im Gesundheitswesen verankerte Unternehmen das 2021 gegründete Joint-Venture. Well versteht sich als offene Plattform, die allen Akteuren des Gesundheitssystems, insbesondere Krankenversicherern und Leistungserbringern, offensteht.Über KPTDie KPT gehört zu den zehn grössten Krankenkassen der Schweiz. Rund 700 Mitarbeitende bieten den knapp 600'000 Versicherten das, was sie wirklich brauchen: Beste Preis-Leistung und höchste Kundenzufriedenheit. Als Genossenschaft übernimmt die KPT gesellschaftliche Verantwortung und ermöglicht den Zugang zu qualitativ hochstehender Gesundheitsversorgung.Pressekontakt:Media Relations, Well Gesundheit AGDenise Mändli, Communications & Digital Marketing Expert, +41 76 395 82 03, medien@well.chUnternehmenskommunikation, KPTBeni Meier, Unternehmenssprecher, +41 58 310 97 80, kommunikation@kpt.chOriginal-Content von: KPT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100003789/100923023