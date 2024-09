VW-Chef Oliver Blume hat viele Baustellen zu managen: Der Marktanteil im wichtigsten Absatzmarkt in China sinkt, die Gewinne schmelzen dahin. Der Absatz von Elektroautos in Europa sowie in den USA kommt nicht in die Gänge, so dass die Erfüllung der Co2-Regelungen 2025 wackelt. Und dennoch sieht Analyst Philippe Houchois von Jefferies für die VW-Aktie deutliches Upside-Potenzial.Der Marktanteil in China sinkt, die Software-Sparte Cariad läuft nicht, die ID.Modelle sind im Reich der Mitte nicht konkurrenzfähig. ...

