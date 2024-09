Frankfurt/Berlin (ots) -Die repräsentative Werkschau des Malers Bernd Zimmer in der Degussa Niederlassung Berlin Gendarmenmarkt wird aufgrund hoher Nachfrage und sehr positiver Resonanz bis einschließlich 25.10.24 verlängert und kann während der Öffnungszeiten kostenfrei besichtigt werden.DEGUSSA Goldhandel Berlin, Französische Straße 48, 10117 Berlin,Mo., Di., Mi. und Fr. jeweils 10 bis 17 Uhr / Do. 10 bis 18 UhrMehr Informationen zum Kulturengagement von Degussa Goldhandel finden Sie unter https://www.degussa-goldhandel.de/unternehmen/sponsoring/kultursponsorings/Interviewanfragen zum Kulturengagement von Degussa Goldhandel richten Sie bitte an:Maya Heckelmann, Cultural and Social Engagement, Telefon: +49-151 11539052Mail: maya.heckelmann@degussa.comPressekontakt:Claudia FasseDegussa Goldhandel GmbHKettenhofweg 29, 60325 Frankfurt am MainTelefon: +49-69-860068 - 0Mobil +49-(0)-1722108904Mail: presse@degussa.comOriginal-Content von: Degussa Goldhandel GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105154/5865965