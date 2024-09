München (ots) -Der Fund einer "frischen" Leiche eines eigentlich vor acht Jahren beerdigten Bergbauern. Ein an Demenz erkrankterHobbyflieger, der gegen den Watzmann prallt. Die syrische Auszubildende, die tot im Hotelkeller gefunden wird und Drogendeals im Edel-Berglokal. In den neuen Folgen von "Watzmann ermittelt" warten auf den Beissl (Andreas Giebel) und seinen jungen Kollegen Jerry Paulsen (Peter Marton) fesselnde Kriminalfälle, die auch vor aktuellen Themen nicht haltmachen. Unterstützt werden sie von der gerade erst zur Kommissarin aufgestiegenen Sophia Strasser (Katharina Leonore Goebel), die sich mit ihrer frischen Art und unkonventionellen Methoden schnell zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Ermittlerteams entwickelt. Und auch privat wirbelt es die Beissls ganz schön durcheinander ...Ab 30. Oktober starten die neuen Episoden der 4. Staffel "Watzmann ermittelt", jeweils mittwochs um 18:50 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek.Neben Andreas Giebel, Peter Marton, Katharina Leonore Goebel, Sarah Thonig, Nepo Fitz, Barbara Weinzierl, Ines Lutz, Leonie Brill, Kathrin von Steinburg und Jakob Graf genießen zahlreiche prominente Gaststars die imposante Naturkulisse - u. a. Maria Bachmann, Bettina Redlich, Jan Hartmann, Franziska Schlattner, David Paryla, Sepp Schauer sowie Gerd Anthoff, der einen unvergesslichen Auftritt als Baulöwe und Vater eines Mordopfers abliefert. Für eine Überraschung der besonderen Art sorgt in der Familie Beissl der Gastauftritt des britischen Folksängers und Gitarristen Jim Delbridge.Andreas Giebel zum neuen Ermittlergespann: "Sophia Strasser passt sehr gut ins Team - der sture Beissl, der ja von Haus aus skeptisch ist und die quicklebendige Ermittlerin. Und Peter Marton als Kopfmensch Jerry Paulsen und ich als Gefühls-Kommissar sind ein Superteam. Natürlich zahlen meine vierzig Jahre Kabarett mit selbstgeschriebenem Programm auch auf den Kommissar Beissl ein. Ich versehe ihn mit einem Feinschliff, der seine Charaktereigenschaften als älterer Kommissar verstärkt." Katharina Leonore Goebel alias Sophia Strasser über ihre Rollenfigur: "In der ursprünglichen Figurenbeschreibung zur Rolle stand temperamentvoll, übergriffig, schießt über das Ziel hinaus. Im Laufe der Zeit habe ich Eigenschaften hinzugefügt, wie beispielsweise ihren Humor und ihre manchmal etwas tölpelhafte Art. Um den Kontrast zwischen Jerry und Sophia zu erhöhen, wurde Sophia tendenziell chaotischer, Jerry dagegen etwas konzentrierter und akkurater."Die "Watzmann-Familie" wächst auch hinter den Kulissen immer enger zusammen. Seit einiger Zeit entstehen die Innenaufnahmen des Kommissariats vor Ort in Berchtesgaden und nicht mehr in München. Peter Marton zum kollektiven Bergerlebnis des Teams und zu seiner Rolle: "Egal, welche Kapriolen das Wetter am Watzmann schlägt - die Stimmung am Set ist sonnig. Mit den Jahren bin ich mit meinem Kommissar Paulsen zusammengewachsen. Jerry trägt immer mehr Züge von mir und ich glaube, er färbt auch ein wenig auf mich ab."Watzmann ermittelt ist eine Produktion der Lucky Bird Pictures (Produzent: Oliver Schündler, Producerin: Laura Haufe) unter Federführung des BR (Redaktion: Antje Schlüter, Elmar Jaeger, Executive Producerin: Bettina Ricklefs) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste.Wenn Sie Interesse an Interviews zur Serie haben oder weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte gerne an die Agentur see4c.Die Pressemappe zu den neuen Folgen von "Watzmann ermittelt" finden akkreditierte Journalist:innen im Presseservice von Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download.Im Vorführraum des Ersten stehen zwei neue Folgen zur Ansicht bereit.Fotos erhalten Sie unter www.ard-foto.de.Weitere Informationen zu "Watzmann ermittelt" online unter www.DasErste.de/unterhaltung/serie/watzmann-ermittelt.Pressekontakt:Mirja BauerARD-Programmdirektion/ Presse und InformationTel: 089/558944-865E-Mail: Mirja.Bauer@ard.deAgentur see4cTel.: 089/ 88 95 27 82E-Mail: office@see4c.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5865964