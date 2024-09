Hannover (www.anleihencheck.de) - Diese Woche steht klar im Licht der FED-Geldpolitik, so die Analysten der Nord LB.Heute werde zunächst auf die Stimmungsindikatoren des ZEW in Mannheim zu blicken sein. Die Konjunkturerwartungen für Deutschland hätten sich zuletzt deutlich eingetrübt und seien sogar knapp unter die Marke von 20 Punkten gefallen. Damit habe sich das Überwiegen der positiven Rückmeldungen im August sehr spürbar verringert. Auch die Lage sei von den Teilnehmern an der Befragung skeptischer beurteilt worden. Große Hoffnungen auf wirklich nachhaltige Besserungstendenzen sollte man sich am aktuellen Rand wohl eher nicht machen. ...

