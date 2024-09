Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die bereits hohen Zinssenkungserwartungen vor allem in den USA aber auch in der Eurozone stellen sich als Bürde für den Rentenmarkt heraus und so ist fraglich, ob der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) von einem sinkenden ZEW-Erwartungssaldo nochmals Rückenwind erhalten wird, zumal in den USA die Datenlage wohl gemischt bleibt und mehrheitlich auf einen großen Lockerungsschritt am Mittwochabend gesetzt wird, so die Analysten der Helaba. ...

