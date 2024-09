Erstmals hat die konzernunabhängige Finanzberatungsgruppe Plansecur beim betreuten Depotvolumen die Marke von 1,5 Milliarden Euro überschritten "Das ist ein Meilenstein in unserer Firmengeschichte", freut sich Geschäftsführer Heiko Hauser. Erst im Jahr 2020 war die Milliardenschwelle erreicht worden. Gegenüber 2017 entspricht dies einer Verdoppelung des Volumens an betreuten Kundengeldern in Investmentfonds von damals 750 Millionen Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...