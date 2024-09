EQS-News: labforward GmbH / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Erweiterte Möglichkeiten der Labordigitalisierung und -vernetzung: LABFORWARD fusioniert mit LABTWIN Die beiden Berliner Unternehmen labforward und LabTwin, eine Tochtergesellschaft des Life-Science-Konzerns Sartorius, fusionieren, um unter dem Namen labforward ein deutlich erweitertes Portfolio an KI- und sprachunterstützten Lösungen für die Digitalisierung, Vernetzung und Arbeitsablaufoptimierung im Laborumfeld anbieten zu können. Berlin, 17.09.2024: Die labforward GmbH, ein führender Anbieter für Lösungen zur digitalen Transformation im Labor mit einer Plattform zur digitalen Integration von Laborgeräten und Vernetzung ganzer Arbeitsabläufe im Labor bestehend aus elektronischem Laborjournal (ELN, Electronic Lab Notebook) und einem Laborsteuerungs-System (Lab Execution System, LES) - und LabTwin, dem Pionier bei sprach- und KI-gestützten digitalen Laborassistenten, geben heute ihre Fusion bekannt. Hierzu hat Sartorius als Gründer und bisheriger Eigentümer von LabTwin deren Geschäft in die labforward GmbH eingebracht. Sartorius wird damit Anteilseigner der labforward GmbH, deren künftiger Unternehmenssitz der bisherige Standort von LabTwin in Berlin sein wird. Das fusionierte Unternehmen wird von Joerg Hoffmann als CEO geleitet, der Anfang 2024 die Unternehmensleitung der labforward GmbH vom ausscheidenden Gründer Dr. Simon Bungers übernahm. "Mit der Zusammenführung unserer Unternehmen, der technologischen Kompetenz der jeweiligen Produkte, dem tiefen Know-How unserer MitarbeiterInnen und dem über die vergangenen Jahre aufgebauten Erfahrungsschatz aus diversen Kundenprojekten - insbesondere bei großen Pharma- und Chemiekonzernen, als auch im akademischen und Start-up Sektor - bieten sich dem neuen Unternehmen noch größere Möglichkeiten im wachsenden Umfeld der digitalen Transformation. Somit können wir unsere Kunden noch breiter, noch nutzer- und serviceorientierter unterstützen," so Joerg Hoffmann in einer ersten Reaktion. "Mit Sartorius als weiterem strategischen Partner gewinnt labforward weitere Stärke und Vertrauen in diesem dynamisch wachsenden Marktsegment", ergänzt Dr. Joachim Rautter, Vorsitzender des Beirats und Vertreter der PEPPERMINT Venture Partners GmbH, die ebenfalls Anteilseigner der labforward GmbH ist. Weitere strategische Partner, die finanziell und strategisch im Unternehmen engagiert sind, sind das Schweizer Unternehmen TECAN und seit Beginn 2024 auch der Aachener Laborplanungsspezialist CARPUS. "Wir sind stolz, die Sprachsteuerung und das Nutzen von künstlicher Intelligenz im Labor über die Jahre zu dieser Akzeptanz im Markt und zu diesem Meilenstein entwickelt zu haben," so Magdalena Paluch, scheidende CEO von LabTwin. "Mit labforward als starkem Partner kann nun die nächste Wachstumsstufe und eine noch breitere Nutzung und Entwicklung unserer Technologien im Markt vorangetrieben werden". Erste gemeinsame Lösungen werden bereits für das laufende Jahr erwartet. Nach wie vor wird das Unternehmen seine einzelnen Produktbausteine und Softwarelösungen im partnerschaftlichen Zusammenspiel mit anderen Softwarelösungen anbieten. "Wir stehen für Offenheit und Interoperabilität. Die Digitalisierung im Labor kann nicht ein Unternehmen im geschlossenen System allein lösen. Hier bedarf es dem engen Austausch von Hardware und Software, sicherem Datentransfer und dem Zusammenspiel von verschiedensten Softwarebausteinen auf unterschiedlichen Ebenen, um im Sinne des Kunden die bestmögliche Lösung zu installieren. Wir sind hier im engen Austausch mit unseren Partnern mit eigenen ELN (Electronic Lab Notebook), LIMS (Laboratory Information Management System), ERP (Enterprise-Resource-Planning) oder ähnlichen Systemen", erklärt Joerg Hoffmann abschließend.

Über die labforward GmbH labforward bietet sowohl ein umfassendes Elektronisches Laborjournal LABFOLDER (ELN, electronic lab notebook), ein Inventarisierungstool LABREGISTER, als auch ein Laborsteuerungs-System LABOPERATOR (Lab Execution System, LES) auf gleicher Plattform an. Systeme, die die Forscher auf ihrem Weg zu bahnbrechenden Entdeckungen unterstützen. Die Lösungen von labforward werden international von mehr als 50.000 Forschern aller Disziplinen genutzt und dabei in akademischen Einrichtungen sowie industriellen und pharmazeutischen Laboren eingesetzt. Führende Pharma- und Chemiekonzerne nutzen die Lösungen von labforward. labforward entstand 2019 aus der Fusion der Unternehmen labfolder (Gründung 2013) und cubuslab (2015). Über die letzten Jahre verzeichnet labforward ein kontinuierliches Wachstum, das von Investoren wie Peppermint Venture Partners, der IBB VC und Vogel Ventures sowie strategischen Investoren wie Tecan und einem Expertengremium aus Business Angels unterstützt wird. Pressekontakt Web & Social Media Adresse Dr. Célia Gasselin

+49 (0) 160-1123127

celia.gasselin@labforward.io Web: www.labforward.io

X: @labforward

LI: linkedin.com/company/labforward/

FB: facebook.com/labforward labforward GmbH

Elsenstr. 106

12435 Berlin

Deutschland



Über die LabTwin GmbH LabTwin GmbH ist ein Laborsoftwareunternehmen mit dem Ziel, die nächste Generation integrierter, smart vernetzter digitaler Laborwerkzeuge zu entwickeln. Ihr führender KI- und sprachgesteuerter digitaler Laborassistent ermöglicht die freihändige Erfassung, Strukturierung und den Austausch von Daten in Echtzeit mit anderen Informatiksystemen am Experimentierort. LabTwin ist sowohl benutzer- als auch datenzentriert und spart Wissenschaftlern Zeit, während es gleichzeitig die Datenqualität und Interoperabilität verbessert. Pressekontakt Web & Social Media Adresse Dr. Célia Gasselin

+49 (0) 160-1123127

press@labtwin.com Web: www.labtwin.com

X: @labtwin.com

LI: linkedin.com/company/labtwin/ Prenzlauer Allee 242

10405 Berlin

Deutschland



Über die Sartorius AG Sartorius ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen sowie akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions unterstützt Kunden mit einem breiten, auf Einweg-Lösungen fokussierten Produktportfolio bei der sicheren, schnellen und wirtschaftlichen Herstellung von Biotech-Medikamenten, Impfstoffen sowie Zell- und Gentherapeutika. Mit 60 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit hat das Göttinger Unternehmen eine starke globale Präsenz. Sartorius ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,4 Milliarden Euro. Etwa 14.000 Mitarbeitende sind für Kunden rund um den Globus tätig. Pressekontakt Web & Social Media Adresse Leona Malorny

+49 (0) 5513084067

leona.malorny@sartorius.com Web: www.sartorius.com

X: @sartorius

LI: linkedin.com/company/sartorius/ Otto-Brenner-Str. 20

37079 Göttingen

Deutschland



Über die Peppermint Venture Partners GmbH Peppermint VenturePartners (PVP) ist eine private Risikokapitalgesellschaft mit Sitz in Berlin, die sich auf Investitionen in junge Unternehmen spezialisiert hat. Der Investitionsfokus von PVP liegt neben innovativen Medizintechnik-, Diagnostik- und Digital Health-Unternehmen inzwischen hauptsächlich im Bereich der Labortechnik. Mit dem neuen LIIDO-Fonds, der aktuell aufgelegt wird, soll in zukünftige Marktführer im Bereich Life Science Tools & Services investiert werden. Mit einem Zielvolumen von 100 Mio. EUR wird sich LIIDO auf Investitionen in technologieorientierte Unternehmen in Europa konzentrieren, die mit innovativen Produkten oder Dienstleistungen idealerweise bereits am Markt sind und erste Umsätze erzielen. Pressekontakt Web & Social Media Adresse Dr. Joachim Rautter

+49 (0) 172 3048989

jr@peppermint-vp.com Web: http://www.pvp.health

LI: linkedin.com/company/peppermint-venture-partners/ Kurfürstendamm 21

10719 Berlin

Deutschland



