Berlin (ots) -Hochattraktives Cannabis-Event in Köln: Führende Köpfe und Unternehmen aus der Medizin- und Medizinalcannabis-Branche wie die Four 20 Pharma GmbH aus Paderborn und die Sanity Group aus Berlin haben sich zusammengetan und gemeinsam die "Golden Leaf Gala - The Night of Cannabis Pioneers" initiiert. Ihre Premiere findet am Donnerstag, 31. Oktober 2024, ab 18 Uhr in der "Flora Köln" statt. In der historischen Veranstaltungslocation treffen dann führende Persönlichkeiten aus Medizin, Gesundheit, Forschung, Politik sowie Öffentlichkeit zusammen, um sich unter anderem über das Potenzial von medizinischem Cannabis in der Schmerztherapie und bei anderen Indikationen auszutauschen. Geplant sind unter anderem Vorträge von Expertinnen und Experten sowie Patientinnen und Patienten.Natürlich gibt es auch reichlich Musik, ein Showprogramm und Möglichkeiten zum Netzwerken, auch Stargäste werden erwartet.Mit inspirierenden Geschichten, unterhaltsamen und lehrreichen Fachbeiträgen, der Vorstellung von innovativen Projekten und vor allem viel Raum zum Austausch und Diskutieren über das Thema Medizinalcannabis bietet die "Golden Leaf Gala" so eine Plattform, auf der in einem exklusiven Ambiente die Aufklärung über die medizinische Anwendung von Cannabis vorangetrieben und dabei viele Vorurteile abgebaut werden können.Die Four 20 Pharma GmbH aus Paderborn betreibt beispielsweise seit der Gründung im Jahr 2018 umfangreiche Aufklärungsarbeit zur medizinischen Wirksamkeit der Cannabispflanze, die nach wie vor mit althergebrachten Stigmata und Vorurteilen belegt ist. Gemeinsam mit vielen Vertretern der Medizinalcannabis-Branche geht es Four 20 Pharma-Gründer und CEO Thomas Schatton bei der "Golden Leaf Gala" daher darum, die Debatte zu versachlichen und den Weg in eine moderne, aufgeklärte Gesundheitsversorgung weiter zu ebnen. Schatton freut sich daher besonders darüber, dass einer der bekanntesten Mediziner und Medizinethiker Deutschlands die Schirmherrschaft für die Gala übernommen hat: Prof. Dr. mult. Eckhard Nagel, Geschäftsführender Direktor des Instituts für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften der Universität Bayreuth. Auch ein Impulsvortrag zum Thema "Medizinalcannabis: eine ethische Perspektive " von Prof. Nagel ist vorgesehen.Thomas Schatton sagt: "Die Zusage von Prof. Nagel und die Übernahme der Schirmherrschaft zeigt, dass Medizinalcannabis heute einen festen Platz in der medizinischen Versorgung einnimmt. Es darf aber auch als eine Aufforderung an diejenigen verstanden werden, die sich bisher aufgrund von Vorurteilen nicht mit dem Thema befasst haben. Entsprechend freue ich mich sehr, dass er Schirmherr der Gala ist und wir bei der Gala seine professionellen Ansichten über Medizinalcannabis hören werden. Ich bin überzeugt: Dieser Abend in Köln wird spektakulär - und ein weiterer großer Schritt in die richtige Richtung. Medizinalcannabis gehört endlich raus aus der Schmuddelecke!"Im Rahmen des mehrstündigen Programms der Gala werden dazu unter anderem die Mitglieder des Patientenbeirates von Four 20 Pharma über ihre individuellen Erfahrungen mit Medizinalcannabis berichten. Aber auch die Unterhaltung kommt an dem Abend nicht zu kurz. Weitere Informationen hierzu sowie zur Teilnahme von Stargästen folgen in Kürze.Der Ticketverkauf für die "Golden Leaf Gala" läuft bereits - der Clou dabei: Da die Veranstaltung keine kommerziellen Ambitionen verfolgt, fließen die Einnahmen aus dem Verkauf der Eintrittskarten (je 49,90 Euro) sowie mögliche finanzielle Erträge vollständig in einen guten Zweck. Details werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.Weitere Infos zur Gala sowie zu den Tickets gibt es unter: golden-leaf-gala.deMedienvertreter sind herzlich zur Teilnahme an der "Golden Leaf Gala" in der "Flora Köln" (Am Botanischen Garten 1, 50735 Köln) eingeladen. Eine formlose E-Mail an presse@golden-leaf-gala.de genügt, die Akkreditierung wird dann per E-Mail bestätigt.Über die Four 20 Pharma GmbH2018 von Thomas Schatton, Torsten Greif, Wilhelm Schoening und Ireneusz Storm in Paderborn gegründet, ist die Four 20 Pharma GmbH heute bereits der führende Hersteller von Medizinalcannabis in Europa. Das Unternehmen liefert ausschließlich unbestrahlte, handverarbeitete und schonend getrocknete Blüten im Goldstandard. Das bedeutet, dass die Produkte die vorgegebenen Produktionsanforderungen weit übertreffen.Bei Four 20 Pharma steht das Wohl der Patientinnen und Patienten an erster Stelle. Deswegen hat das Unternehmen es sich zur Aufgabe gemacht, die Versorgung mit hochqualitativem Medizinalcannabis sicherzustellen, so dass Ärztinnen und Ärzte den Erkrankten bestmögliche Therapiemöglichkeiten bieten können. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, betreibt Four 20 Pharma massive Aufklärungsarbeit zur Wirksamkeit der Cannabispflanze, die nach wie vor mit althergebrachten Stigmata und Vorurteilen belegt ist.Four 20 Pharma ist in den vergangenen Jahren schnell gewachsen und inzwischen Teil von Curaleaf Holdings, dem weltweit größten Anbieter von Cannabis-Konsumgütern mit mehr als 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 21 Staaten der USA. Seit September 2022 gehören Curaleaf 55 Prozent der Four 20 Pharma-Firmenanteile. Thomas Schatton und Torsten Greif sind noch heute als Geschäftsführer (CEO) tätig und am Firmensitz in Paderborn für rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich. Inzwischen ist das Paderborner Unternehmen bereits in fünf europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Großbritannien, Tschechien, Schweiz und Polen.Pressekontakt:Henrik LerchSenior ConsultantHeyst GmbHh.lerch@heyst.com+49 (0)201 890 631 988Marvin RennerJunior ConsultantHeyst GmbHm.renner@heyst.com+49 (0)201 890 631 92Milena OchsmannSenior ConsultantHeyst GmbHm.ochsmann@heyst.com+49 (0)201 890 631 992Original-Content von: Four 20 Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142661/5865996