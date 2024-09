Frankfurt / Main (ots) -Actimel feiert 30 Jahre Forschung für die Unterstützung des Immunsystems¹ und lanciert mit Actimel+ 3in1 den stärksten Actimel-Mix aller Zeiten. Das neue 3in1 Konzept von Actimel deckt 100% des Tagesbedarfs an Vitamin D zur Unterstützung des Immunsystems[1] und enthält Magnesium und Vitamin C[2]. Begleitet wird der Produktlaunch von einer reichweitenstarken Kampagne, einem neuen Design für die gesamte Actimel-Range und der Verlängerung der Gesundheitspartnerschaft mit dem Deutschen Skiverband.Mit der neuen Actimel+ 3in1-Reihe bringt Actimel als Marktführer für funktionale Joghurtdrinks[1] das erste Milchprodukt auf den Markt, das 100% des Tagesbedarfs an Vitamin D deckt. Der stärkste Actimel-Mix aller Zeiten sorgt mit seinem 3in1 Konzept auch für eine 3fache Unterstützung: Neben dem Tagesbedarf an Vitamin D¹, ist die neue Reihe mit Magnesium zur Reduzierung von Müdigkeit[2] und mit Vitamin C, das für seine antioxidative Wirkung² bekannt ist, angereichert. Darüber hinaus enthält die neue Actimel Reihe auch weiterhin die einzigartige Kombination lebender Kulturen, darunter 20 Milliarden L. Casei Joghurtkulturen.Die drei leckeren Geschmacksrichtungen "Pfirsich & Maracuja", "Heidelbeere & Blaubeere" sowie "Erdbeere & Granatapfel" sind ab September erhältlich.30 Jahre nach der Entwicklung der Rezeptur von Actimel bleibt Danone seinem Wunsch treu, kontinuierlich an der Spitze der Forschung zu stehen und die Unterstützung des Immunsystems zu priorisieren. Die neue Actimel-Produktreihe wurde im Danone Forschungs- und Innovationszentrum in Paris-Saclay entwickelt, wo 500 Danone-Forscher an Innovationen für alle Molkereiprodukte von Danone und die Marke Actimel arbeiten.Begleitet wird die Produktneuheit von einer reichweitenstarken neuen Kampagne und einem neuen Design für die gesamte Actimel-Range. Das klare Design mit Fokus auf Funktionalität und Benefits sorgt als einheitlicher Markenblock für eine starke Visibilität am Point of Sale. Die Kampagne wird von einer wirksamen Media-Aktivierung, u.a. mit einem TV-Spot, mit über 440 Millionen Bruttokontakten begleitet.Die Gesundheitspartnerschaft zwischen dem DSV (Deutscher Skiverband) und Actimel startet das zweite Jahr in Folge in die Wintersaison. Das Gesicht der Gesundheitspartnerschaft ist die Biathletin Franziska Preuß. Im Rahmen der Partnerschaft positioniert sich Actimel zudem vielfältig bei internationalen Events: beim Biathlon auf Schalke am 28.12.2024 und beim Skisprung Weltcup Willingen am 31.01.2025."Als Nummer 1 für das Immunsystem startet Actimel in den Herbst und damit auch in die kalte Jahreszeit mit einer großartigen neuen Produktreihe mit 3facher Unterstützung und starkem neuen Design" freut sich Nina Heller, Category Director Dairy Danone Deutschland. "Die zielgruppengenaue Ansprache als Gesundheitspartner des DSV bei Wintersportveranstaltungen hat sich bereits in der letzten Saison bewährt und wir freuen uns, die Kooperation mit dem DSV fortzusetzen."Actimel+ 3in1 ist ab September 2024 in drei fruchtigen Geschmacksrichtungen mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 3,29 EUR (6x100g) im deutschen Lebensmitteleinzelhandel erhältlich.Über Actimel:Die Marke Actimel steht seit 30 Jahren für die Forschung zur Unterstützung des Immunsystems. Actimel ist ein Milchmischgetränk aus fermentierter Milch mit den Vitaminen B6 und D und trägt zur Unterstützung des Immunsystems1 bei. Jede Flasche Actimel enthält eine einzigartige Kombination lebender Kulturen, darunter 20 Milliarden der exklusiven L. Casei Joghurtkulturen. Die Actimel Flaschen gibt es jetzt ohne Plastikbanderole und somit sind sie zu 99 % recyclebar². Durch die Umstellung werden jährlich 300 Tonnen Plastik in Deutschland gespart. Seit seiner Gründung im Jahr 1994 und Lancierung in Deutschland zwei Jahre später hat sich Actimel in 26 Ländern zu einem Erfolg entwickelt und wird von 32 Millionen Haushalten getrunken. In Deutschland ist Actimel Marktführer für funktionale Joghurtdrinks³.[1] Vitamine B6 und D tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.[2] Vitamin C trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.[3] Marktführer Funktionale Joghurtdrinks, Umsatz & Absatz, MAT Aug. ¹ Vitamine B6 und D tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Auf die Bedeutung einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und einer gesunden Lebensweise wird hingewiesen.² Theoretische Recyclingfähigkeit der Flasche unter optimalen Sortier- und Recyclingbedingungen, zertifiziert durch Cyclos-HTP. Dafür muss der Aludeckel von der Plastikflasche getrennt entsorgt werden.³ Marktführer Funktionale Joghurtdrinks, Umsatz & Absatz, MAT Aug. '23