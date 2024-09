DJ MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Kingfisher nach Zahlen gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind am Dienstag mit kleinen Aufschlägen in den Handel gestartet. Die an den Märkten eingepreiste Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank die Leitzinsen am Mittwoch gleich um 50 Basispunkte senken könnte, ist in der Zwischenzeit auf knapp 70 Prozent gestiegen. Für die Börsen ist dies jedoch ein zweischneidiges Schwert: Einerseits freuen sich die Anleger über niedrigere Zinsen, andererseits könnte ein großer Zinsschritt aber Wachstumssorgen auslösen.

Im Handel stellt man sich im Vorfeld der Fed-Entscheidung auf ein zurückhaltendes Geschäft ein. Am Nachmittag werden die US-Einzelhandelsumsätze für August veröffentlicht. Prognostiziert wird ein Rückgang um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Auf die Fed-Zinsentscheidung dürften die Zahlen aber keinen Einfluss mehr nehmen. Daneben stehen Daten zur US-Industrieproduktion an.

Der DAX gewinn im frühen Geschäft 0,4 Prozent auf 18.701 Punkte, das Allzeithoch liegt bei 18.991 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 rückt ebenfalls um 0,4 Prozent auf 4.846 Punkte vor. Am Devisenmarkt bleibt der Euro mit 1,1130 Dollar gut unterstützt.

"Aus deutscher Sicht ist das Highlight des heutigen Börsentages der ZEW-Geschäftsklimaindex", so QC Partners. Sowohl bei der Lageeinschätzung wie auch den Konjunkturerwartungen wird für den September mit einem Rückgang gerechnet und dürften damit weiterhin ein schwaches Bild der deutschen Wirtschaft zeichnen.

Kingfisher wird optimistischer für das Gesamtjahr

Mit Aufschlägen von 6,5 Prozent reagieren Kingfisher auf bessere Halbjahreszahlen und einen erhöhten Ausblick. Der Vorsteuergewinn belief sich auf 324 Millionen Pfund, dem steht eine Markterwartung von 286 Millionen gegenüber. Kingfisher stellt nun für das laufende Jahr einen Vorsteuergewinn von 510 bis 550 Millionen Pfund in Aussicht nach bislang 490 bis 550 Millionen. Die Marktschätzung liegt bei lediglich 509 Millionen Pfund.

Ionos starten mit minus 4,1 Prozent auf 22,45 Euro schwach. Laut Händlerangaben wurden 7 Millionen Ionos-Papiere am Markt zu einem Preis von 21,80 Euro platziert. Das Papier ging am Vortag mit 23,40 Euro aus dem Xetra-Handel.

Süss Microtec weisen dagegen Aufschläge von 6,9 Prozent auf 57,40 Euro auf. Jefferies nimmt das Coverage für das Papier mit "Buy" und einem Kursziel von 76 Euro auf.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.846,27 +0,4% 18,64 +7,2% Stoxx-50 4.434,00 +0,4% 17,35 +8,3% DAX 18.700,53 +0,4% 67,42 +11,6% MDAX 25.656,87 +1,0% 244,72 -5,5% TecDAX 3.306,04 +0,5% 17,12 -0,9% SDAX 13.541,52 +0,6% 78,55 -3,0% FTSE 8.345,20 +0,8% 66,76 +7,1% CAC 7.484,72 +0,5% 35,28 -0,8% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,10 -0,02 -0,47 US-Zehnjahresrendite 3,61 -0,01 -0,27 DEVISEN zuletzt +/- % Di., 8:04 Mo, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1130 -0,0% 1,1129 1,1122 +0,8% EUR/JPY 156,36 -0,1% 156,53 156,35 +0,5% EUR/CHF 0,9393 -0,2% 0,9394 0,9399 +1,2% EUR/GBP 0,8424 +0,0% 0,8425 0,8422 -2,9% USD/JPY 140,50 -0,1% 140,60 140,58 -0,3% GBP/USD 1,3212 -0,0% 1,3210 1,3206 +3,8% USD/CNH (Offshore) 7,0982 +0,0% 7,0980 7,0973 -0,4% Bitcoin BTC/USD 58.642,50 +1,1% 58.566,20 57.917,50 +34,7% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,43 70,09 +0,5% +0,34 -0,8% Brent/ICE 72,94 72,75 +0,3% +0,19 -3,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 34,435 34,33 +0,3% +0,11 +3,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.584,43 2.582,61 +0,1% +1,82 +25,3% Silber (Spot) 30,83 30,73 +0,3% +0,09 +29,7% Platin (Spot) 989,50 985,50 +0,4% +4,00 -0,3% Kupfer-Future 0,00 4,21 0% 0 +6,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2024 03:46 ET (07:46 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.