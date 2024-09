Das Online-Portal immowelt hat Immobilieneigentümer zum Thema energetische Sanierung befragt. Demnach hat in den vergangenen zwölf Monaten jeder Vierte sein Wohneigentum energetisch modernisieren lassen. Die Umfrage zeigt auch, welche Summe die Immobilienbesitzer im Schnitt dafür aufbringen. Der immowelt-Umfrage zufolge investieren Eigentümer im Durchschnitt 37.000 Euro in die energetische Sanierung ihrer Immobilie. Etwa 55% haben hierfür staatliche Hilfen in Anspruch genommen: 31% der Eigentümer ...

