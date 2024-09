Nach großen Verlusten. Dogwifhat-Anleger wechseln zu diesem neuen Meme-Coin-Projekt mit Staking-Plattform

Die vergangene Woche verlief alles andere als bullish für Meme-Coin-Anleger: Vor allem Investoren, die zuletzt die Kryptowährung Dogwifhat gekauft hatten, müssen jetzt mit Verlusten im zweistelligen Prozentbereich leben. Damit ist der WIF-Token nicht nur in der Meme-Coin-Sparte der größte Verlierer, sondern gehört auch am gesamten Krypto-Markt zu den Coins, die vom allgemeinen bullishen Sentiment nicht profitieren konnten.

Dies sorgte zuletzt dafür, dass mehr und mehr Anleger das Vertrauen in den Meme-Token verloren hatten und sich stattdessen nach neuen Projekten umschauten. Vor allem Crypto All-Stars ($STARS) machte als neuer Presale-Token auf sich aufmerksam - nicht zuletzt deshalb, weil hier eine Meme-Coin-Staking-Plattform angeboten wird.

Schwache Tage für Dogwifhat: Marktkapitalisierung sinkt auf 1,5 Milliarden US-Dollar

Ein Blick auf die vergangene Woche verrät, dass der WIF-Token in diesem Zeitraum ein Minus von 10,11 Prozent verzeichnen musste und damit der Meme-Coin mit den größten Verlusten ist. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels fiel der Kurs auf ein Niveau von 1,51 US-Dollar und kann sich damit auf dem Niveau des letzten Tages halten. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Kurskorrektur der letzten Tage jetzt ein Ende erreicht hat und eine Konsolidierungsphase beginnen könnte.

Klar ist allerdings auch, dass der Meme-Coin recht starke Abflüsse in den letzten Wochen erleben musste: Die Marktkapitalisierung des WIF-Tokens lag noch am 24. August bei knapp 2 Milliarden US-Dollar, ist seitdem jedoch auf ein Niveau von 1,5 Milliarden US-Dollar gefallen.

Die Marktkapitalisierung von Dogwifhat (WIF) in den letzten 30 Tagen (Quelle: CoinMarketCap)

Zwar liegt Dogwifhat nach wie vor im Blick auf den vergangenen Monat mit 7,75 Prozent im Plus, doch gerade seit Ende August ist der Kurs eher von Stagnation geprägt. Fraglich ist, ob und wann der WIF-Token wieder zulegen kann und wird. Die starken Nettoabflüsse deuten darauf hin, dass sich viele Anleger aktuell nach anderen Projekten umschauen und ihre WIF-Reserven verkaufen. Dies zeigt auch das mit fast 10 Prozent leicht erhöhte Handelsvolumen der letzten 24 Stunden.

Davon profitieren konnten vor allem kleinere oder junge Meme-Coins, denn während die etablierten Meme-Währungen ebenfalls Verluste in der letzten Woche hinnehmen mussten, konnten gerade Meme-Token mit geringerer Marktkapitalisierung merklich zulegen. Auch Presale-Projekte, die auf ein Meme-Coin-Konzept setzen, konnten in den letzten Tagen signifikante Zuflüsse verzeichnen. Allen voran liegt Crypto All-Stars derzeit im Trend, denn das im Vorverkauf befindliche Projekt scheint mit einer umfassenden Staking-Plattform für Meme-Coins genau den sprichwörtlichen Zahn der Zeit zu treffen.

MemeVault Plattform für Staking-Interessierte: Crypto All-Stars explodiert im Presale

Das Grundkonzept von Crypto All-Stars ist zwar nicht neu, denn Plattformen für das Krypto-Staking gibt es bereits einige am Markt. Allerdings setzt sich das junge Projekt von der grauen Masse dadurch ab, dass es sich in jeder Hinsicht auf das Staking von Meme-Coins spezialisiert hat: Im MemeVault Ökosystem können Nutzer zunächst elf verschiedene Kryptowährungen mit Meme-Charakter nutzen, um diese anzulegen und dafür regelmäßige Staking-Belohnungen in Form des nativen $STARS-Tokens zu erhalten.

Ein Blick in das offizielle Whitepaper verrät zudem, dass nach dem offiziellen Start und einer ersten Listung auf den Kryptobörsen weitere Meme-Coin-Projekte implementiert werden sollen. Die MemeVault soll also nach und nach erweitert werden und irgendwann alle relevanten Meme-Coin-Projekte umfassen.

Ein weiterer Grund, warum Crypto All-Stars bei Investoren aktuell beliebt sein dürfte, ist das starke Presale-Angebot: Der $STARS-Token wird günstig zu gerade einmal 0,00014477 US-Dollar pro Coin verkauft und lässt sich in einem Presale-Staking-Programm einsetzen, das derzeit eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 1.136 Prozent bietet. In den kommenden zwei Jahren werden hier ganze 25 Prozent des gesamten $STARS-Vorrats an die Anleger vergeben.

Mittlerweile sind über 1,3 Millionen US-Dollar an Kapital eingesammelt worden. Auch das zeigt das rege Interesse der Anleger an Crypto All-Stars und verrät, dass es sich durchaus lohnen könnte, vor dem offiziellen Launch einen Blick auf das Meme-Coin-Projekt zu werfen.

