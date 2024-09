München (ots) -- Ehestreit bei Mike und Angelique- Wiedersehen mit Dennis in Uelzen- Eine neue Folge "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" - am Dienstag, den 17. September, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEIMike (25) und Angelique (20) beziehen weiterhin doppelte Sozialleistungen. Davon will sich das Ehepaar sogar ein neues Boxspringbett leisten. Doch Mikes Stimmung ist getrübt: Angelique hat wieder Kontakt zu ihrem Ex-Freund und will eine offene Ehe. Bei einem Ausflug nach Landau eskaliert der Ehestreit: Steht das Paar kurz vor der Trennung?In Uelzen will Dennis (43) noch einmal von vorne beginnen. Neu an der Seite des Ex-Häftlings ist Freundin Annika (29), die derzeit Arbeitslosengeld 1 bezieht. Eine Arbeitsstelle hat Dennis sich in Uelzen zwar noch nicht gesucht, aber er hat eine andere Beschäftigung gefunden. Das große Hobby des Paares heißt Social Media. Außerdem plant Dennis einen Heiratsantrag vor laufender Kamera.Für den 28-jährigen Stephan aus Dortmund hingegen ist das Leben ein täglicher Kampf. Der Dortmunder macht eine Ausbildung zum Elektriker für Gebäude- und Energietechnik und lebt von 550 Euro. Um sich Essen kaufen zu können, muss er auch samstags auf die Baustelle. Trotzdem reicht es nur für Konserven.Die alleinerziehende Stefanie (43) bemüht sich seit neun Jahren um eine Teilzeitstelle als Arzthelferin, bei der sie vormittags arbeiten kann. Derzeit macht sie einen Minijob im Hausnotruf bei den Maltesern. Ihre große Hoffnung: eine 50% Stelle bei ihrem derzeitigen Arbeitgeber. Dazu hat sie einen Termin mit ihrem Chef.Neue Folgen "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" - immer dienstags um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Die Sendung wird von Madame Zheng Production GmbH produziert. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.Über "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?":Mehr als 17 Millionen Menschen in Deutschland sind von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht, mehr als 5,5 Millionen leben von Bürgergeld. Viele arbeiten hart und müssen dennoch jeden Cent zweimal umdrehen. Andere drehen sich morgens lieber selbst nochmal um, statt zur Arbeit zu gehen. Die Dokumentation "Armes Deutschland" begleitet Menschen, die am Rande der Armutsgrenze leben - und zeigt ihren grundlegend unterschiedlichen Umgang mit ihrer Situation.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100923027