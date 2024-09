Fritzlar, den 17. September 2024 (ots) -Der Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius, macht sich am 24. September 2024 persönlich ein Bild von der Leistungsfähigkeit der Soldatinnen und Soldaten und zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kampfhubschrauberregiments 36 in Fritzlar.Das Kampfhubschrauberregiment 36 "Kurhessen" (KpfHubschrRgt 36) ist ein fliegender Kampfverband des deutschen Heeres und gehört zur Division Schnelle Kräfte bzw. dem Kommando Hubschrauber. Das Regiment ist der einzige Verband mit Tiger-Kampfhubschraubern in Deutschland.Das Regiment hat den Auftrag alle am Gefecht beteiligten Streitkräfte und Spezialisierten Kräfte im Verbund, national und multinational, aus der Luft im Kampf zu unterstützen. Darüber hinaus ist das Kampfhubschrauberregiment 36 befähigt, Verbindungs- und Erkundungsflüge durchzuführen, Informationen zu sammeln und Rettungsoperationen zu unterstützen. Gleiches gilt für Operationen zur Katastrophenhilfe und für humanitäre Einsätze im nationalen Bereich.Von 2012 bis Juni 2014 befand sich das Regiment im Rahmen des ISAF-Einsatzes in Afghanistan sowie 2017 bis 2018 bei MINUSMA.Das Kampfhubschrauberregiment 36 umfasst etwa 1.200 Dienstposten am Standort Fritzlar.Nach der Begrüßung durch den Kommandeur Oberst Sönke Schmuck wird sich der Minister an mehreren statischen und dynamischen Stationen persönlich ein Bild von der Leistungsfähigkeit des Waffensystems, sowie der Soldatinnen und Soldaten des Kampfhubschrauberregiment 36 machen. Im Mittelpunkt seines Besuches stehen vor allem Gespräche mit Soldatinnen, Soldaten und zivilen Mitarbeitern.Medienvertretende sind herzlich eingeladen, den Truppenbesuch zu begleiten. Bitte akkreditieren Sie sich dazu bis Donnerstag, den 19. September 2024, 12 Uhr, mit beiliegendem Formular bei der Pressestelle des Kampfhubschrauberregiment 36.Termin: Dienstag, 24. September 2024, ab 13 UhrAdresse: Georg-Friedrich-Kaserne, Berliner Straße 100, 34560 FritzlarAnmeldung: Erforderlich mit beiliegendem Anmeldeformular bis Donnerstag, den 19. September 2024, 12 UhrAblauf:bis 13 Uhr Eintreffen Medienvertretende13:10 Uhr Einweisung in das Presseprogramm (inkl. Überprüfung der mitgeführten Technik)14:30 Uhr Beginn des Presseprogramms/Eintreffen des Bundesministers derVerteidigung, Begrüßung durch den Kommandeur KpfHubschrRgt 36 (Bildpunkt bei Begrüßung)14:45 Uhr Führungsgespräch mit Kommandeur KpfHubschrRgt 36 (nicht presseöffentlich)15:05 Uhr Simulatoreinweisung in die Lage der Landes- und Bündnisverteidigung(presseöffentlich)15:30 Uhr Vorstellung eines Instandsetzungsdocks und Präsentation des Kampfhubschrauber TIGER mit einem Static Display (presseöffentlich)15:45 Uhr Gesprächsrunde Bundesminister der Verteidigung mit Soldatinnen und Soldaten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Impuls zu Beginn presseöffentlich)16:30 Uhr Pressestatement Bundesminister der Verteidigungdanach Ende des Presseprogramms/PressearbeitszeitHinweise für die Medien:- Ohne vorherige Akkreditierung ist kein Zugang zur Veranstaltung möglich.- Eine Anmeldung/Akkreditierung bedeutetet keine Zusage.- Wir bestätigen Ihnen die Teilnahme.- Eine Nachakkreditierung ist nicht möglich.- Dem Wetter angepasste Kleidung und festes Schuhwerk werden empfohlen.Pressekontakt:Kampfhubschrauberregiment 36 PressestelleTelefon: +49(0)5622 99-2075Fax: +49(0)5622 99-2039E-Mail: PressestelleKHR36@bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/5866044