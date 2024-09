Hamburg (www.anleihencheck.de) - Nach der erwartungsgemäßen Leitzinssenkung der EZB vergangene Woche stehen in dieser Woche einige Zinsentscheide auf der Agenda, unter anderem in den USA, Großbritannien, Japan und China Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHELDer Fokus an den Börsen liege auf der FED, die voraussichtlich nach der Zinswende 2022 erstmals wieder eine Leitzinssenkung vornehmen werde - wobei die Frage nach der Größe des Zinsschritts offen bleibe. Aktuell würden die Markterwartungen zu einem großen Zinsschritt um 0,50 Prozentpunkte nach unten tendieren. Zwar hätten die in der vergangenen Woche veröffentlichten August-Inflationsdaten mit 2,5 Prozent eine deutlich schwächere Teuerung signalisiert, allerdings sei diese vor allem auf stark gesunkene Energiepreise zurückzuführen. Demgegenüber rangiere die Kernrate der Inflation mit 3,2 Prozent weit oberhalb des Zwei-Prozent-Inflationsziels. ...

