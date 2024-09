Linz (www.anleihencheck.de) - Um ca. 5% pro Jahr sollte die chinesische Wirtschaft wachsen - so lautet das selbsterklärte Wachstumsziel der chinesischen Staats- und Parteispitze, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Mit zuletzt 4,7% habe das reale Wachstum jedoch unter den Erwartungen gelegen. Chinas Wirtschaft falle es augenscheinlich schwer, nach der Pandemie wieder Fahrt aufzunehmen. Die Krise der Immobilienbranche, geopolitische Spannungen inklusive Handelszöllen und ein schwächelnder Binnenkonsum trügen dazu bei. Die Investitionen in Immobilien seien beispielsweise um mehr als 10% gesunken. Einen Lichtblick hätten zuletzt zumindest starke Exportdaten geliefert. Diese seien im Vergleich zum Vorjahr um 8,7% gestiegen und hätten damit klar über den Erwartungen gelegen. ...

