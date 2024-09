Bonn (www.anleihencheck.de) - Im Vereinigten Königreich dürften die Marktteilnehmer der Sitzung der Bank of England (BoE) am Donnerstag die größte Aufmerksamkeit widmen, so die Analysten von Postbank Research.Am Dienstag würden jedoch noch neue Daten zur Inflation erwartet. Die Jahresrate der Verbraucherpreisinflation sei im Juli leicht auf 2,2% angestiegen. Die Kernrate, die im letzten Monat noch bei 3,3% gelegen habe und die vor allem durch die hohe Preisinflation im Dienstleistungssektor getrieben werde, dürfte besondere Aufmerksamkeit erhalten. Auch wenn sich das Lohnwachstum in letzter Zeit etwas abgekühlt habe, werde dies wohl für die BoE nicht ausreichen, um den Leitzins bereits am Donnerstag zu senken. Die Markterwartungen für eine Zinssenkung seien jedenfalls recht gering; die meisten Marktteilnehmer würden erst im November mit einer solchen rechnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...