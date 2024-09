DJ Habeck: Will politische Lösung im EU-China-Handelsstreit

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat vor dem Gespräch mit dem chinesischen Handelsminister Wang Wentao betont, dass er eine "politische Lösung" möchte für den Handelsstreit zwischen der Europäischen Union (EU) und China. Laut Habeck gibt es auch Anzeichen dafür, dass China an solch einer Lösung interessiert ist.

Habeck betonte, es habe bei seinem Besuch in China vor wenigen Monaten "sehr offene" und "sehr ehrliche" Gespräche gegeben und man habe "Freistil geboxt".

Die Tatsache, dass der chinesische Minister nun nach Deutschland komme, zeige, "dass die chinesische Seite den Konflikt lösen will".

Habeck betonte, es sei sein Anliegen seit Anbeginn zu gewesen, "dass wir eine politische Lösung finden, dass die (EU-) Kommission mithilft, eine politische Lösung zu finden". Die chinesische Seite scheine offensichtlich dazu bereit zu sein.

Der Handelsstreit zwischen der EU und China hatte in den vergangenen Monaten an Schwung gewonnen. Die EU hat angekündigt, wegen der chinesischen Subventionen hohe Zölle auf in China hergestellte Elektrofahrzeuge zu erheben. Zu Beginn dieses Jahres hatte China auch eine Antidumpinguntersuchung gegen Schweinefleischprodukte aus der EU eingeleitet. Allerdings hatte China Ende August davon abgesehen, Handelsbeschränkungen für aus der EU importierten Branntwein zu verhängen. Dies könnte ein Zeichen für die Bereitschaft Pekings sein.

September 17, 2024

