BYD, der chinesische Technologieriese, hat einen bedeutenden Schritt in seiner Expansionsstrategie vollzogen. Der Automobilhersteller erwarb die verbleibenden 10 Prozent der Anteile an der Premiummarke Denza von Mercedes-Benz, wodurch BYD nun zum alleinigen Eigentümer wurde. Diese Entwicklung markiert das Ende einer langjährigen Partnerschaft, die 2010 mit dem Ziel begann, eine führende Marke für Elektro- und Hybridfahrzeuge zu etablieren. Trotz anfänglicher Herausforderungen konnte Denza in jüngster Zeit beachtliche Erfolge verzeichnen, mit über 200.000 verkauften Einheiten des Modells D9 seit der letzten Anteilsreduzierung durch Mercedes.

Fokus auf kommerzielle Elektrofahrzeuge

Parallel zu dieser Übernahme treibt BYD auch sein Engagement im Bereich kommerzieller Elektrofahrzeuge voran. Das Unternehmen plant, auf der bevorstehenden IAA Transportation 2024 einen neuen Elektro-Transporter vorzustellen. Diese [...]

