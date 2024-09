Frankfurt am Mein (ots) -Bahnbrechende Vereinfachung des Grünstrombezugs für Unternehmer überzeugt Investoren in überzeichneter FinanzierungsrundeDie Otark GmbH, ein innovatives Greentech-Startup, hat erfolgreich eine Seed-Finanzierungsrunde über 2,5 Millionen Euro abgeschlossen. Otark betreibt eine innovative Handelsplattform, die gewerblichen und industriellen Stromverbrauchern ermöglicht, zertifizierten Grünstrom direkt von Erzeugern zu kaufen. Das starke Investoreninteresse zeigte sich in einer mehrfachen Überzeichnung der Finanzierungsrunde. Hauptinvestor der Finanzierungsrunde ist das Münchner Venture-Capital-Unternehmen Venture Stars, begleitet von weiteren namhaften Investoren wie D11Z, Tribe, Aream, bmh und DeJu."Diese Finanzierungsrunde markiert den Beginn einer Wachstumsphase für Otark", freut sich Jan Quecke, CEO und Mitgründer der Otark GmbH. "Unsere Vision ist es, den Handel mit zertifiziertem Grünstrom zu vereinfachen und zugänglicher zu machen und so die Energiewende maßgeblich mitzugestalten. Wir können durch die Finanzierung unsere Plattform schnell weiter ausbauen, um ein starker Partner für Stromerzeuger, Unternehmer, Stadtwerke und andere Dienstleister der Energiewirtschaft zu werden."Unternehmen, die Grünstrom direkt beziehen wollen und Grünstrom-Erzeuger stehen heute vor der Herausforderung, Angebot und Nachfrage zueinander zu führen und dann in einem aufwändigen Prozess individuelle Stromlieferverträge auszuhandeln. Otarks unabhängige, neutrale Plattform digitalisiert und automatisiert diesen Prozess und ermöglicht einer neuen Kundengruppe einen unkomplizierten Zugang zu zertifiziertem Grünstrom, der höchsten Standards entspricht.Jan Quecke trägt langjährige Erfahrung in der Energiewirtschaft bei, während Mitgründer und COO Ortwin Kartmann als serieller Unternehmer und Gründer von Unternehmen wie SOFORT und Shopgate eine Erfolgsbilanz in Digitalisierung mitbringt. "Dieses Gründerteam zeichnet sich durch umfassende unternehmerische Erfahrung, technologische Expertise und starken Umsetzungswillen aus. Es versteht die Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung im Energiemarkt.", sagt Martin Junker, Geschäftsführer von VentureStars. "Otark passt mit seinem Ansatz hervorragend zu unserer Investmentstrategie. Der Erfolg der Finanzierungsrunde belegt das große Vertrauen aller involvierten Partner in das Team und die Vision von Otark."Ortwin Kartmann ergänzt: "Wir haben uns das Ziel gesetzt, die beste Lösung für unsere Nutzer zu entwickeln und durch intelligente Technologien die Beschaffung von Grünstrom zu revolutionieren. Mit der Finanzierung können wir Otark zur innovativsten Plattform ausbauen, unser Dienstleistungsangebot erweitern und der wachsenden Marktnachfrage schneller gerecht werden. Wir freuen uns, den Handel mit Grünstrom für alle Parteien künftig so effizient und transparent wie möglich zu gestalten."Gleichzeitig mit der Finanzierungsrunde konnte Otark einen kompetent besetzten strategischen Beirat gewinnen, der dem Unternehmen zusätzlich weitreichende energiewirtschaftliche und finanzmarktorientierte Expertise bringt. Mit dieser starken Aufstellung strebt Otark eine führende Rolle als neutraler Akteur im Grünstromhandel an und treibt die technologischen Innovationen voran, die für die Energiewende entscheidend sind.Über Otark: Die Otark GmbH ist spezialisiert auf die Digitalisierung des Grünstromhandels und setzt neue Maßstäbe in der Branche. Mit einem klaren Fokus auf Neutralität und Transparenz gestaltet Otark den Handel mit erneuerbaren Energien so einfach wie nie zuvor. Das Unternehmen bietet eine vollständig digitalisierte Plattform, die sämtliche Prozesse von der Beschaffung bis zur Abrechnung nahtlos integriert. Dadurch ermöglicht Otark eine unkomplizierte und effiziente Abwicklung von Grünstromtransaktionen für jedes Unternehmen, vom Industriekonzern bis zum Mittelständler. Otarks Ziel ist es, die Energiewende zu beschleunigen, indem es seinen Kunden den Zugang zu grünem Strom erleichtert und die Verwaltung ihrer Energieverträge durch modernste digitale Lösungen vereinfacht. Otark steht für Innovation, Neutralität und Zuverlässigkeit.Über Venture Stars:Venture Stars ist ein Venture Capital Fonds aus München mit Fokus auf Early-Stage-Investments in innovative, digitale B2C und B2B Geschäftsmodelle. Das Team von Venture Stars investiert typischerweise 0,5 - 1,5 Mio. Euro initial und bis zu 3 Mio Euro pro Unternehmen. DieVenture Stars Partner sind selbst Serien-Start-Up-Unternehmer und arbeiten eng mit den Gründern der Portfolio Unternehmen zusammen. Die Zusammenarbeit mit Venture Stars geht i.d.R. über das Investment von Kapital hinaus und umfasst u.a. Knowhow, Netzwerk und die operative Unterstützung bei Themen wie Strategie, Organisationsentwicklung, Finanzierung und Exit.Pressekontakt:Jan Quecke069 / 950 640 100presse@otark.comOriginal-Content von: Otark GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176189/5866167