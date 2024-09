Emittent / Herausgeber: PUNICA Invest GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Sonstiges

Einziger Goldfonds in Deutschland erreicht Meilenstein von 500 Millionen Euro Fondsvolumen



17.09.2024 / 11:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hamburg, 17. September 2024 Einziger Goldfonds in Deutschland erreicht Meilenstein von 500 Millionen Euro Fondsvolumen Während der Goldpreis aktuell von einem neuen Höchstkurs zum nächsten eilt, konnte auch der HANSAgold (A0NEKK / A2P3XY) sich über stetige Mittelzuflüsse freuen. Nun erreichte die 2009 aufgelegte Strategie einen signifikanten Meilenstein, indem das Fondsvolumen die Marke von 500 Millionen US-Dollar überschritten hat. Auch scheint ein Ende der positiven Entwicklung beim wichtigsten Edelmetall nicht unbedingt in Sicht, da die wichtigsten Belastungsfaktoren - hohe Realzinsen und starker US-Dollar - sich beide eher positiv entwickeln. Auch die anhaltend hohen Notenbankkäufe sowie die Lösung der BRICS-Staaten von US-Treasuries kurbeln die Goldnachfrage an. "Das Erreichen dieses Fondsvolumens ist ein Beweis für das Vertrauen, dass unsere Anlegerinnen und Anleger in die Expertise und das Engagement unseres Managementteams setzen", sagt Nico Baumbach, Teamleiter Fondsselektion bei der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH. "Wir sind sehr dankbar, diesen wichtigen Meilenstein erreicht zu haben und bleiben unserem Ziel verpflichtet, nachhaltige Erträge zu erzielen und das Vermögen unserer Anleger auch in unruhigen Phasen zu schützen", so Baumbach weiter. "Es ist wirklich schön zu sehen, wie gut die Strategie vom Markt angenommen wird," meint Stephan Lipfert, Geschäftsführer bei der PUNICA Invest GmbH, die den Vertrieb des Fonds deutschlandweit unterstützt. So sei der Fonds vor allem auch in Fondspolicen sehr beliebt. Daher habe man das Vertriebsteam, welches den Fonds in der Fläche betreut, auch gerade um zwei Personen aufgestockt. "Eine Besonderheit der Strategie ist, dass der Investor beim Verkauf überlegen kann, ob er sein Geld oder lieber physisches Gold zurückbekommen möchte", erklärt Lipfert weiter. Voraussetzung hierfür sei jedoch eine Haltedauer von mindestens 2 Jahren sowie ein Geldgegenwert von 100g. PUNICA Invest ist die gemeinsame Servicegesellschaft der ARAMEA Asset Management AG und der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH. Sie vereinigt die Produkt- und Servicesta¨rke beider Ha¨user und bietet Investoren einen Überblick zu einer breiten Palette von passenden Vermögensverwaltern fu¨r die zunehmenden Herausforderungen am Kapitalmarkt. Kontakt: PUNICA Invest GmbH - www.punica-invest.de

Stephan Lipfert

Mönckebergstrasse 31 • D - 20095 Hamburg

Telefon +49 40 866 488-122

Stephan.lipfert@punica-invest.de





Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.