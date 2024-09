© Foto: Dall-E



Die USA und Japan stehen kurz vor einer Einigung, um den Export von Technologien an Chinas Chipindustrie einzuschränken.Laut der Financial Times (FT) sind in Tokio Bedenken über mögliche chinesische Vergeltungsmaßnahmen groß. China drohte, japanische Unternehmen zu bestrafen, sollte Japan den Forderungen der USA nachgeben. Das Weiße Haus plant demnach, vor den Präsidentschaftswahlen im November strengere Exportkontrollen einzuführen. Diese Regelungen würden Unternehmen außerhalb der USA verpflichten, Lizenzen zu erwerben, bevor sie Produkte an China verkaufen dürfen. Diese Maßnahmen sollen darauf abzielen, Chinas Zugang zu fortschrittlichen Technologien zu erschweren. In Washington und …