Vonage RCS definiert die Unternehmenskommunikation neu und sorgt für ein sicheres, eindrucksvolles Kundenerlebnis

Vonage,einer der führenden Anbieter von Cloud-Kommunikationslösungen für Unternehmen und Tochtergesellschaft von Ericsson (NASDAQ: ERIC), gibt die Einführung von Vonage RCS (Rich Communications Services) bekannt. Die schlüsselfertige Low-code-Lösung für das Business Messaging wird gemeinsam mit der Vonage Messages API bereitgestellt. Sie soll durch vielseitige attraktive, verifizierte und sichere Live-Kommunikationsfunktionen die Interaktion mit Unternehmenskunden revolutionieren und zwar auf deren bevorzugten Kanälen.

Vonage RCS bietet:

Branding: Mit Vonage RCS lassen sich zuverlässig verschlüsselte RCS-Nachrichten versenden, die mit dem Namen des Unternehmens, seinem Logo und einem Nutzeroberflächenhinweis auf den vom Netzbetreiber unterstützten Verifizierungsstatus versehen sind. Auf diese Weise schützen die Unternehmen ihre Kommunikation vor Betrügern und anderen Sicherheitsbedrohungen und gewinnen das Vertrauen ihrer Kunden.

Vielseitige Inhalte und Funktionen: Vonage RCS stellt Gesprächsfunktionen bereit und ermöglicht die nahtlose, sichere und direkte Übertragung von Inhalten wie Videos, Bildern und Audiodateien an die Kunden. Die Kommunikation mit ihnen wird damit persönlicher und deutlich ansprechender.

Vonage RCS wartet auch mit praktischen Funktionen auf, wie eine "Schreibt"-Anzeige, Bildkarussells, Rich Cards, Standortteilung und zeitsparende, interaktive Buttons beispielsweise für vorgeschlagene Antworten.

Conversational Marketing und Commerce: Eine ansprechend gestaltete Zwei-Wege-Kommunikation verbessert nicht nur den Kundenservice, sie sorgt auch für rationalisierte Kaufprozesse, höhere Verkaufszahlen und eine bessere Conversion-Rate bei Marketingkampagnen. Mit der leistungsfähigen Conversational-Commerce-Anwendung von Vonage, Vonage Conversational Commerce, powered by Jumper.ai, lassen sich maßgeschneiderte, personalisierte RCS-Kampagnen durchführen. Dabei werden die Benachrichtigungen dank KI-gesteuerter Bots und KI-gestützter Live-Chats in Dialoge umgewandelt. Denn wenn Verbraucher in Echtzeit Fragen stellen können, ist die Wahrscheinlichkeit eines Online-Kaufs um 72 Prozent höher. Die Kontaktaufnahme zum Anbieter ist mit RCS um 74 Prozent wahrscheinlicher. Darüber hinaus lesen Kunden RCS-Nachrichten mit einer 35 Mal höheren Wahrscheinlichkeit als E-Mails¹.

Colin Brown, Head of API Product Management bei Vonage, erklärt: "Wir freuen uns sehr, die Einführung von Vonage RCS bekannt zu geben. Mit diesem Launch wird es möglich sein, dynamischere und attraktivere Inhalte direkt an die vom Nutzer bevorzugte Messaging-App zu senden. Im digitalen Zeitalter entwickeln sich die Erwartungen der Verbraucher permanent weiter; sie erfordern interaktivere, immersivere Kommunikationslösungen. Deshalb müssen die Unternehmen ihre Strategie anpassen, um ihren Kunden bessere Interaktionen anbieten zu können und das schneller und einfacher als in der Vergangenheit.

Vonage RCS ist eine überlegene Lösung zur Kundenansprache, der die Prozesse und damit auch die Kundenzufriedenheit optimiert. Gleichzeitig verschafft RCS den Unternehmen den entscheidenden Vorsprung in einem dynamischen Umfeld und macht ihre Kommunikationsstrategie fit für die Zukunft."

"Unsere Live-Video-Shoppingplattform mit Eins-zu-Eins-Betreuung ist für die Kundeninteraktion im Einzelhandel eine echte Revolution. Sie bietet den Verbrauchern nämlich online das gleiche Einkaufserlebnis wie im Geschäft", sagt Dan Garner, Chief Product Officer bei Confer With. "Durch einen interaktiven digitalen Touchpoint, der für eine nahtlose, App-ähnliche Experience sorgt, macht RCS dieses Erlebnis noch attraktiver. RCS ist perfekt für die Kundenansprache via Marketing oder QR-Codes im Geschäft. Es stellt eine intuitive Live-Verbindung zu unseren Experten her und ermöglicht jederzeit eine erneute Kontaktaufnahme. Wir freuen uns, unseren Kunden gemeinsam mit Vonage all diese Möglichkeiten zur Verfügung stellen zu können."

Charlotte Palfrey, Senior Analyst bei Omdia, meint: "In unserem Bericht ‚Omdia Universe: CPaaS Platform Providers 2023-24' wird Vonage wegen seiner innovativen, umfangreichen CPaaS-Plattformen zur Optimierung von Verbraucherinteraktionen zu den marktführenden Anbietern gezählt. RCS gestattet eine bessere Kundenansprache via SMS durch vielseitige Messaging-Features wie interaktive Menüs, Medieninhalte und Chatbot-Unterstützung. Und was noch wichtiger ist: Mit RCS können die Unternehmen verifizierte Nachrichten an ihre Kunden verschicken. Vonage RCS hilft ihnen, die volle Bandbreite der Vorteile, die dieser Kanal hat, zu nutzen und ihren Kunden eine Customer Journey zu bieten, die im Gedächtnis bleibt und ihre langfristige Loyalität sichert."

Prognosen zufolge wird RCS als Kommunikationsdienst marktrelevant bleiben und ein signifikantes Wachstum erfahren. Die Gründe hierfür liegen in der steigenden Nachfrage nach dynamischen, multimedialen Erfahrungen bei den Mobilnutzern, im Anstieg des mobilen Datenverbrauchs und in der Tatsache, dass sich der RCS-Markt an neue Trends und technologische Fortschritte im Mobile-Bereich anpasst. Der weltweite RCS-Markt wurde für 2024 auf ein Volumen von 317 Mio. USD beziffert, das bis 2029 schätzungsweise auf 4,2 Mrd. USD steigen wird. Dies entspricht einem jährlichen Marktwachstum (CAGR) von 68 Prozent². Der Ausbau von Hochgeschwindigkeits-Mobilfunknetzen fördert diese Entwicklung und erleichtert den breiteren Zugang zu RCS-Funktionen.

Vonage RCS ist derzeit in mehr als zehn Ländern Nord- und Südamerikas und der EMEA-Region allgemein verfügbar. Die Lösung kann über die Vonage Messages API in Unternehmensanwendungen eingebettet werden, um individuelle Kundengespräche zu ermöglichen. RCS kann auch mit Vonage Conversational Commerce genutzt werden, um die Kundenkommunikation über die gesamte Customer Journey hinweg zu optimieren.

Präsentiert wird Vonage RCS auf der CASA24 in Amsterdam vom 16.-18. September, auf der Digital X in Köln am 18. und 19. September, in München am 9. Oktober und in Berlin am 10. Oktober 2024. Die Besucher haben auch die Gelegenheit zu erfahren, wie Vonage seine marktführende CPaaS-Plattform (Communications Platform as a Service) ausbaut, um die Entwicklung moderner, sicherer, zuverlässiger und innovativer Anwendungen durch die Integration von 5G-Funktionen mittels Netzwerk-APIs zu ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vonagebusiness.de.

Newsletter von Google for Developers

"RCS User, Traffic and Revenue Forecast: 2024 2029" von Charlotte Palfrey, Senior Analyst, Advanced Messaging and Communications bei Omdia, 24. September 2024.

Über Vonage

Vonage, einer der führenden Anbieter von Cloud-Kommunikationslösungen, hilft Unternehmen dabei, ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Die voll programmierbare Vonage-Plattform für Kommunikationsdienste ermöglicht die Integration von Video-, Voice-, Chat-, Messaging- und Verifizierungsfunktionen in vorhandene Produkte, Workflows und Systeme. Die Conversational-Commerce-Anwendung von Vonage ermöglicht den Unternehmen eine KI-gestützte Customer Experience auf allen Kanälen, die Umsätze und Kundenzufriedenheit steigert. Auf ihr basieren die voll programmierbaren Unified-Communications-, Contact-Center-und Conversational-Commerce-Lösungen von Vonage, mit denen die Unternehmen ihre Arbeits- und Kommunikationsweise standortunabhängig gestalten können. Sie sorgen für die Flexibilität, die für nachhaltige Kundenbeziehungen entscheidend sind.

Vonage ist eine 100%ige Tochtergesellschaft von Ericsson (NASDAQ: ERIC) und ein Geschäftsfeld innerhalb des Ericsson-Konzerns mit der Bezeichnung Business Area Global Communications Platform. Ihr Hauptsitz befindet sich in New Jersey, USA. Weitere Niederlassungen betreibt das Unternehmen in anderen US-Bundesstaaten, Europa, Israel und Asien. Folgen Sie uns auf X (früher Twitter) (twitter.com/vonage) und auf LinkedIn linkedin.com/company/Vonage/ oder werden Sie Vonage-Fan auf Facebook: facebook.com/vonage. Abonnieren Sie uns auf YouTube: youtube.com/vonage.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240917581008/de/

Contacts:

Pressekontakt:

messerPR Public Relations

Stephanie Messer

Tel: 49-89-38 53 52 39

Mail: smesser@messerpr.com

Web: http://www.messerpr.com