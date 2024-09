Krypto News: Wo liegt Deutschland im internationalen Ranking der Krypto-Adoption?

Ein Blick auf die offiziellen Zahlen der globalen Krypto-Adoption verrät, welche Länder derzeit ein besonders großes Interesse an Kryptowährungen und Blockchain-Technologien haben. Gerade sogenannte Schwellenländer scheinen aktuell besonders stark in der Krypto-Sphäre vertreten zu sein und schaffen es, die technologischen Fortschritte in den Alltag zu integrieren.

Was den Web3-Bereich anbelangt, ist Deutschland allerdings weit von den Spitzenreitern entfernt und muss sich im internationalen Vergleich vielen weiteren Nationen geschlagen geben. Wir verraten, welche Länder sich aktuell mit dezentralen Anwendungen (dApps), dem Bereich der dezentralen Finanzen (DeFi) und Kryptowährungen allgemein auseinandersetzen.

Deutschland nicht in den Top 20: Diese Länder dominieren den Krypto-Markt

Jedes Jahr veröffentlicht die Blockchain-Analyse-Plattform Chainalysis einen Bericht darüber, wie die globale Krypto-Adoption vorangeht und welche Länder beziehungsweise welche Bevölkerungen sich besonders stark für die Möglichkeiten von Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Co interessieren. Anhand der jährlichen Daten wird klar, dass das Interesse signifikant steigt - zumindest in den Ländern mit einer stärkeren Krypto-Adoption.

In dem Global Crypto Adoption Index betrachtet Chainalysis insgesamt 151 Nationen weltweit und misst anhand des eigenen Algorithmus, wie häufig die Bewohner dieser Staaten mit Kryptowährungen und den dazugehörigen dApps interagieren. Ein Blick auf die Top 10 (siehe Ranking unten) verrät, dass die meisten Nationen mit starker Adoption aus Asien stammen - genauer aus Süd- und Zentralasien:

Indien (Süd- und Zentralasien) Nigeria (Sub-Sahara Afrika) Indonesien (Süd- und Zentralasien) USA (Nordamerika) Vietnam (Süd- und Zentralasien) Ukraine (Osteuropa) Russland (Osteuropa) Philippinen (Süd- und Zentralasien) Pakistan (Süd- und Zentralasien) Brasilien (Südamerika)

Indien ist das Land, das weltweit die größte Bevölkerung besitzt, während Nigeria das größte afrikanische Land nach der Anzahl der Einwohner ist. Auffällig ist allerdings auch, dass gerade in Asien die digitalen Währungen einen wesentlich größeren Einfluss zu haben scheinen, als dies in Europa der Fall ist. Lediglich Großbritannien taucht in den Top 20 auf, während Deutschland nur auf Platz 21 landet. Andere EU-Länder haben eine noch geringere Krypto-Adoption vorzuweisen.

Weiterhin interessant ist die Tatsache, dass die Zahlen von Chainalysis einen besonders starken Anstieg der Krypto-Adoption in den letzten Jahren zeigen: Im ersten Quartal des Jahres 2024 konnten sogar die Werte übertroffen werden, die während des Bullenmarkts im Jahr 2021 erreicht wurden. Einer der größten Gewinner dieses aktuellen Trends sind Presale-Projekte, die sich merklich von der grauen Masse abheben können. Viele Anleger spekulieren darauf, dass diese jungen Kryptowährungen nach dem offiziellen Launch explodieren und dann ähnliche Rendite wie Krypto-Coins im Jahr 2021 bieten.

