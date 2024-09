Bad Oeynhausen (ots) -Immer mehr Power, immer mehr Reichweite: Die Akkus für beispielsweise E-Autos werden immer leistungsstärker - sie werden in ihren Abmessungen dadurch aber auch immer größer. Damit die Energiespeicher auf Lithiumbasis sicher und brandgeschützt gelagert werden können, gibt es von der DENIOS SE aus Bad Oeynhausen ein neues Modell aus der Baureihe RFP SD.Der RFP 825.30 SD ist ein hochmodernes Lagerungssystem, das mit seiner Baugröße bislang einzigartig auf dem Markt ist. Im Inneren ist viel Platz für die Akku-Lagerung: Das System hat eine Fachmaß-Breite von 2 x 3,90 Meter und eine Fachtiefe von 2,20 Meter - damit ist es vor allem für Kunden aus der Automobil-Industrie eine interessante Lösung bei der sicheren Akku-Lagerung. Obwohl die "Energie aus der Zelle" eine meist sichere Technologie ist: Es besteht auch die Gefahr, dass die Module durch einen technischen Defekt oder durch falsche Handhabung beschädigt werden - dann steigt das Brandrisiko!Viele Vorteile beim neuen ModellBeim RFP 825.30 SD von DENIOS gibt es weitere Pluspunkte, die das Produkt zur idealen Lösung bei der Akku-Lagerung machen: Groß dimensionierte Schiebetore bieten mehr Lagerkapazität als herkömmliche Modelle. Hinzu kommt, dass die offenen Schiebetore im Gegensatz zu Flügeltoren kein "Hindernis" vor dem Regallager darstellen und damit auch eine effiziente Logistik gewährleistet wird. Steht das System im Außenbereich, besteht keine Gefahr, dass die Tore durch Windstöße ungewollt zuschlagen. Und: Sollte es im Lager zum Brandfall kommen, schließen die Türen automatisch.DENIOS hat für sein Produkt vom französischen Institut Efectis die europaweite Klassifizierung REI 120 erhalten. Bedeutet konkret: Sollte es im Inneren des Raumsystems zu einem Brand kommen, ist die Umgebung (z.B. die Produktionshalle) mindestens 120 Minuten vor den Flammen sicher - ausreichend Zeit, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Auch andersherum besteht der Brandschutz: Bricht ein Brand in der Produktionshalle aus, dann sind die im System gelagerten Materialien für mindestens 120 Minuten sicher - für Unternehmen ein zusätzlicher Schutz.Neue Baugröße bietet neue MöglichkeitenDer RFP 825.30 SD ermöglicht durch seine neue Baugröße ganz neue Möglichkeiten in der Lagerung von Lithium-Akkus. DENIOS macht damit alle Kunden - vor allem aus dem Automotive-Sektor - fit für die Zukunft, um große Batterie-Module der neuesten Generation sicher und brandgeschützt zu lagern.Durch die europaweite Zulassung beweist DENIOS als Weltmarktführer für Gefahrstofflagerung und Arbeitssicherheit, dass seine Produktlösungen den strengsten Prüfungen im Hinblick auf Brandschutz und Sicherheit standhalten. Die Systeme bieten Unternehmen die Gewissheit, dass sowohl Mitarbeitende als auch Gebäude in jeder Situation höchstmöglich geschützt sind.Bei Rückfragen melden Sie sich gern in unserer Presse-Abteilung:Oliver Rose(Teamleiter Public Relations)Telefon: 05731 / 753-306Mobil: 0151 / 72 82 83 49Mail: olR@denios.deDENIOS SEDehmer Straße 54-6632549 Bad Oeynhausenwww.denios.deOriginal-Content von: DENIOS SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175401/5866234