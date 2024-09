Frankfurt am Main (ots) -Lesen ist die Basis für den Lernerfolg in der Schule. Die Bildungsmedienanbieter in Deutschland haben deshalb eine Vielzahl gedruckter und digitaler Materialien für die Leseförderung im Angebot.Einen Überblick über Neues und Bewährtes für das Schuljahr 2024/2025 gibt der Verband Bildungsmedien e. V. in einer Linkliste: https://bildungsmedien.de/unsere-themen/linkliste-lesefoerderungDer Verband Bildungsmedien ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland. Er setzt sich bei allen Bildungsakteuren dafür ein, nachhaltige Rahmenbedingungen für das Lehren und Lernen sowie die Entwicklung zukunftsfähiger pädagogischer und didaktischer Bildungs-, Lern- und Medienkonzepte zu schaffen.https://bildungsmedien.de/Pressekontakt:Verband Bildungsmedien e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Dagny LadéKurfürstenstraße 4960486 Frankfurt am MainTel.: 069 9866976 - 14https://www.bildungsmedien.deOriginal-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106895/5866253